بعد زواج دام 20 عاماً.. روبرت دي نيرو ينفصل عن زوجته

المصدر: د ب أ

انفصل الممثل الأميركي روبرت دي نيرو عن زوجته جريس هايتاور، وذلك بعد زواج دام 20 عاما.

وقال مصدر مقرب من الاثنين لمجلة بيبول الأميركية إن دي نيرو وهايتاور انفصلا بالفعل ويعيشان في منزلين منفصلين.

وأضاف" في بعض الأحيان الأمور لا تسير مثلما تأمل أو تريد".

وكان دي نيرو / 75 عاما/ قد تزوج هايتاور (63 عاما) عام 1997، ولديهما طفلين إيليوت (20 عاما) وهيلين جريس (6 أعوام).

ويشار إلى أن هذه ليست أول ينفصل فيها دي نيرو وهايتاور، حيث أن دي نيرو تقدم بطلب للطلاق عام 1999، وخاض معركة قضائية للحصول على حضانة طفلهما، ولكن في النهاية تمكن الاثنان من تسوية الأمور بينهما ولم يقع الطلاق.

ويذكر أن دي نيرو لديه أربعة أبناء آخرين هما درينا / 47 عاما/ ورابايل /42 عاما/ من زوجته السابقة دياني ابوت، بالإضافة إلى التوأم جوليان وارون (23 عاما) من صديقته السابقة توكي سميث.