زلزال قوته 6.2 درجات غربي ولاية أوريجون الأميركية

المصدر: رويترز

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 6.2 درجات وقع اليوم الأربعاء على بعد أكثر من 200 كيلومتر قبالة ساحل ولاية أوريجون.

وقالت الهيئة في موقعها على الإنترنت إن الزلزال الذي أوردت الأنباء في البدء أن قوته 6.3 درجات وقع على عمق عشرة كيلومترات حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (9.30 بتوقيت جرينتش).

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية والهيئة الوطنية للطقس إنه من غير المتوقع حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزال لم يتسبب في أضرار وأن قليلا من السكان قالوا إنهم شعروا به وذلك لوقوعه في وقت متأخر من الليل ولبعد مركزه عن الساحل.