إحالة مصري للنيابة بتهمة "تزوير" حمار وحشي

المصدر: د ب أ

قررت السلطات المصرية إحالة مستأجر الحديقة الدولية بمدينة نصر "شرق القاهرة" إلى النيابة للتحقيق معه في قضية تزوير " حمار وحشي".

وقال اللواء محمد سلطان، مدير مشروع الحدائق المتخصصة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن إدارة الحديقة قررت فسخ تعاقد المستأجر والذي كان ممتدًا لثلاث سنوات وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة .

وأكد أن المستأجر أساء لسمعة الحديقة، مشيرا إلى أن تزييف حمار وحشي بالحديقة الدولية شيء غير حضاري وغير مقبول مطلقا ومرفوض تماما.

يذكر أن شابا نشر صورة لحمار وحشي في الحديقة الدولية بمدينة نصر أشار فيها إلى "تزييف" الحمار وانه بلدي وليس وحشيا ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي تزويرا وتزييفا.