رفضت الزواج منه فأحرقها حتى الموت

ذكر مسؤول باكستاني، أن الشرطة ألقت القبض على شخص بتهم حرق امرأة حتى الموت لرفضها عرضا بالزواج.

وأورد مسؤول الشرطة، إعجاز شهيد، في إقليم البنجاب شرقي البلاد، أن المتهم الذي عرف باسم رضوان جوجار، ألقى البنزين الأسبوع الماضي على أسماء يعقوب، أمام منزلها في مدينة سيالكوت وأشعل فيها النيران قبل أن يلوذ بالفرار من المكان.

وأوضح المسؤول أن يعقوب نقلت إلى المستشفى في مدينة لاهور حيث لقيت حتفها مساء الأحد. وتابع أن جوجار اعترف بشن الهجوم وأرسل إلى السجن على ذمة المحاكمة.

وتجري هذه الهجمات على النساء في باكستان في بعض الأحيان بإلقاء الأحماض الحارقة بنية التشويه أو القتل.