ممثلة شهيرة ترفض تسلم جائزة بمليون دولار من إسرائيل

قال منظمون إن الممثلة الأميركية من أصل إسرائيلي ناتالي بورتمان رفضت حضور حفل في إسرائيل لتسلم جائزة قيمتها مليون دولار بسبب الأحداث "المؤلمة" هناك وأضافوا أن الحفل ألغي.

وواجهت إسرائيل انتقادات دولية في الأسابيع الماضية بسبب الأساليب الدموية التي استخدمتها خلال اشتباكات مع فلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة. وقتل 35 فلسطينيا وأصيب المئات منذ بدء الاحتجاجات.

وقال وزراء إسرائيليون إن الحملة الدولية التي يقودها الفلسطينيون لمقاطعة إسرائيل أثرت على بورتمان على ما يبدو.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني قالت المؤسسة المانحة لجائزة جينسيس نقلا عن ممثل لبورتمان إن "الأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة في إسرائيل أزعجتها بشدة ولا تشعر بالراحة للمشاركة في أي مناسبات عامة هناك".

ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل بشأن أسباب رفضها السفر.

ولم يرد ممثل لبورتمان في لوس انجليس على رسالة بالبريد الإلكتروني لطلب المزيد من المعلومات.

وقالت المؤسسة إنها "معجبة بحسها الإنساني وتحترم حقها في الاختلاف علنا مع سياسات الحكومة الإسرائيلية".

وأشارت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف إلى أن بورتمان تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي.دي.إس) التي تهدف لعزل إسرائيل اقتصاديا بسبب معاملتها للفلسطينيين. وتعتبر إسرائيل هذه الحركة محاولة لنزع الشرعية عنها.

ومن ضمن الذين حصلوا على هذه الجائزة من قبل رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرج والنحات أنيش كابور وعازف الكمان إسحق بيرلمان والممثل الأميركي مايكل دوجلاس الذين تبرعوا جميعا بقيمة الجائزة لقضايا خيرية.

وولدت ناتالي بورتمان في القدس وانتقلت إلى الولايات المتحدة في سن الثالثة.