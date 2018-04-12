"أمازون" تنتج مسلسلاً يكشف أسرار حياة القذافي

تناقلت مواقع إخبارية أجنبية معلومات عن إجراء (أمازون) محادثات مع شركات إنتاجية لعمل مسلسل عن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي يحمل اسم "عاصفة الرمال".

وذكر موقع "Dead line" المهتم بأخبار هوليوود والمشاهير أن العمل سيقوم بكتابته "كارتر هاريس" الذي سبق أن تولى كتابة عدد من الحلقات في مسلسلات شهيرة مثل "Blood line" بينما سيتولى محمد دياب إخراجه.

وسيكون العمل من إنتاج مشترك بين Anonymous Content و O3 Productions وفقاً للموقع الأميركي.

وسيكون هاريس ودياب المنتجين التنفيذيين مع طارق مرحب ونيكول رومانو من Anonymous Content وعلي جعفر وفادي إسماعيل من O3 للإنتاج التابعة لمجموعة أم بي سي.

فيما أكد فادي إسماعيل مدير الإنتاج في شركة O3 صحة الأنباء المتداولة، وقال إنهم في مرحلة كتابة السيناريو.

والمسلسل بحسب الأنباء المتداولة يهدف إلى سرد قصة حياة القذافي منذ أن كان شاباً فقيراً إلى أن أصبح الرجل الأول في بلاده واستعراض التغيرات التي شهدتها ليبيا في عهده، ويتناول محطات تجمع الإثارة والتشويق عن شخصيته المثيرة للجدل بداية من انقلابه السلمي على الملك إدريس عام 1969 والتغيرات التي طرأت عليه بعد الثراء وتوليه سدة الحكم لـ42 عاماً.

وكيف تحول القذافي إلى شخص متهور يحكم بلاده بالحديد والنار ويتورط في عدد من القضايا المخابراتية إلى أن جاءت نهايته بالطريقة التي رآها الناس يوم 20 أكتوبر 2011.

ويستند المسلسل في قصته على بعض المؤلفات عن القذافي معتمداً على الدراما الواقعية في رسم خطوط العمل والشخصيات.

إلى ذلك لم تعلق (أمازون) على الخبر بالنفي أو الإيجاب مع العلم أن الشركة العملاقة خطت خطوات كبيرة في صناعة المحتوى المرئي ولها استثمارات منافسة في هذا المجال.