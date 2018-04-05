صدور أمر بالاعتقال والسجن 5 سنوات للنجم الهندي سلمان خان

قال محامون إن محكمة هندية قضت اليوم الخميس بسجن نجم بوليوود سلمان خان خمس سنوات بتهمة الصيد غير المشروع الأمر الذي قد يعطل مسيرة واحد من أكثر الممثلين شعبية في الهند.

وأدين خان (52 عاما) بانتهاك قانون الحياة البرية بقتل ظبي أسود، وهو من الأنواع التي تستوطن شبه القارة الهندية والمهددة بالانقراض، في قضية ترجع لعام 1998. وبرأت المحكمة أربعة ممثلين آخرين كانوا متهمين في القضية نفسها.

وكان خان يرتدي قميصا أسود ونظارة شمسية ودخل المحكمة برفقة مجموعة من مساعديه. وأظهرت لقطات تلفزيونية في وقت لاحق الشرطة تقتاده إلى سجن في ولاية راجاستان الغربية.

وذكرت محطة تلفزيونية أن خان يعتزم استئناف الحكم. وقال محاميه أناند ديساي لرويترز إنه قدم طلبا للإفراج عن موكله بكفالة وسينظر القاضي في الطلب غدا الجمعة.

ورفع الدعوى ضد خان أفراد من قبيلة البيشنوي التي تقدس الظباء واحتفلت بالحكم بإطلاق الألعاب النارية قرب مبنى المحكمة وتوزيع الحلوى.

وقرار الإدانة اليوم ليس أول عهد خان بالمحاكم. ففي عام 2015 ألغت محكمة بومباي العليا حكما بإدانته في قضية دهس مجموعة من الأشخاص كانوا نائمين على ممشى مما تسبب في مصرع شخص وإصابة أربعة قبل أن يفر خان من مكان الحادث.

واشتهر خان بأداء دور البطولة في سلسلة من الأفلام الناجحة خلال السنوات القليلة الماضية. وحققت بعض أعماله في 2017 مليارات الروبيات.