فيديو..سائح تفاجأ بفهد يقفز داخل سيارته ماذا فعل؟

قفز فهد بشكل مفاجئ إلى داخل سيارة تقل سياحاً خلال رحلة سفاري، في تنزانيا.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهر سائق يقود سيارة وهو يحاول أن ينظم تنفسه بهدوء للبقاء على وضعه حتى لا يهاجمه الفهد وقد شعر بالذعر، وقام الفهد بتفحص المقعد الخلفي للسيارة من دون أن يتقدم من الراكب ولم يصب أحد بسوء.

وتفصيلا فإن بريتون هايز، وهو مواطن أميركي من واشنطن كان مع مجموعة سياحية في حديقة وطنية في تنزانيا، عندما أبدت ثلاثة فهود اهتمامها بجولة المجموعة السياحية.

وركزت المجموعة على الفهد الذي صعد على النافذة الأمامية من الجيب، في الوقت الذي قفز الفهد الثاني إلى داخل السيارة.

ويظهر في مقطع الفيديو المرعب، هايز وهو يحاول البقاء بلا حراك، بينما يستكشف الفهد المقعد الخلفي من الجيب.

واعترف هايز، أنه بعد أن رحل الفهد أخيرا نظر أفراد المجموعة إلى بعضهم البعض لعشر ثوان قبل أن يتمكنوا من الاسترخاء مرة أخرى..