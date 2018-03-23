وفاة مؤسس "تويز آر اس" الأميركية عن 94 عاماً

توفي تشارلز لازاروس، مؤسس شركة "تويز آر اس" الأميركية للعب الأطفال عن عمر ناهز 94 عاما، حسبما أكدت الشركة أمس. وجاء الإعلان عن وفاة لازاروس بعد أن أعلنت شركته إغلاق أبوابها في الولايات المتحدة بسبب إفلاسها.

وقالت الشركة في بيان "كانت هناك لحظات حزينة كثيرة في تويز آر اس في الأسابيع الأخيرة ، ولم يكن هناك أي شيء مفجع أكثر من خبر اليوم عن وفاة مؤسسنا المحبوب تشارلز لازاروس بعد فترة من تدهور صحته".

وأضافت: "لقد زارنا في نيوجيرسي في العام الماضي فقط ، وسنظل ممتنين إلى الأبد لطاقته الإيجابية ، وشغفه بالزبائن وحب الأطفال في كل مكان".

وبدأ لازاروس نشاطه ببيع أثاث الأطفال منذ 70 عامًا ، قبل أن يوسع نشاطه ليصبح أكبر بائع ألعاب أطفال بالتجزئة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى وجود متاجر له في جميع أنحاء العالم. لكن الشركة تعثرت مؤخرا ورفعت دعوى لإشهار إفلاسها في سبتمبر بسبب تراكم ديونها، والمنافسة من جانب شركات البيع عبر الإنترنت مثل أمازون.