رحلة جوية فاخرة لكلبين مدللين ومالكتهما

يعرف دينج دونج وفان فان وهما كلبان مدللان من فصيلة يوركشير تريير يبلغان من العمر 12 عاما كيف يستمتعان بالحياة المترفة.

فقد سافر الكلبان ومالكتهما زوي مان (43 عاما) على طائرة خاصة من هونج كونج إلى اليابان في عطلة مدتها خمسة أيام تناول خلالها الكلبان وجبات فاخرة من سمك السلمون المشوي والدجاج.

وتعتزم مان وهي نائبة رئيس شركة للمنسوجات والملابس في هونج كونج، القيام برحلتين أخريين على طائرة خاصة هذا العام ضمن عدد متزايد من مالكي الحيوانات الأليفة الذين يدللون حيواناتهم برحلات خاصة.

وتقول مان التي أنفقت 240 ألف دولار هونج كونج (30 ألف دولار أميركي) على رحلة دينج دونج وفان فان إلى أوساكا في اليابان العام الماضي "سألت نفسي لماذا أنفقت كل هذا الكم من المال عليهما.. تساءلت إن كانا يدركان الفرق. لكني أعتقد أنهما يدركان.. لا بد وأنهما شعرا باختلاف الجو".

وبدأت شركة لايف ترافل في هونج كونج تنظيم رحلات للكلاب وأصحابها العام الماضي من هونج كونج إلى اليابان. وفي الرحلات التجارية توضع الحيوانات الأليفة عادة في مخزن الأمتعة أما على الطائرات الخاصة فيمكن للكلاب الصغيرة الجلوس مع أصحابها بينما يمكن للكلاب الأكبر الاستلقاء على الأرض.

وتبدأ رحلات الحيوانات الأليفة من 70 ألف دولار هونج كونج لقضاء أسبوع في أوكياناو باليابان. وتقدم الوجبات والمياه للكلاب وملاكها وبعد الوصول إلى وجهتهم ينقلون إلى أماكن إقامة يسمح فيها بتواجد الحيوانات الأليفة.

وينمو معدل إنفاق المستهلكين على حيواناتهم الأليفة بواقع نحو 20 في المئة سنويا في الصين وستبلغ قيمة هذا السوق سبعة مليارات دولار بحلول 2022.