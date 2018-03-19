إيطاليا تدعو بريطانيا للتحرك حيال مقتل مريم مصطفى

دعت إيطاليا أمس الأحد بريطانيا لتحرك سريع في ما يتعلق بالهجوم "الوحشي" على طالبة مصرية إيطالية توفيت متأثرة بجروحها.

وقالت الخارجية الإيطالية : "في ما يتعلق بالقضية المأسوية للمواطنة مريم مصطفى التي قتلت بطريقة وحشية في نوتنغهام، نعرب عن تعازينا العميقة وتعاطفنا مع عائلتها، ونتمنى تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة الوحشية إلى العدالة سريعا".

ودخلت طالبة الهندسة مريم البالغة 18 عاما في غيبوبة بعد تعرضها لهجوم في نوتنغهام وسط بريطانيا في 20 فبراير، قبل أن تتوفى .

وأثارت وفاتها غضبا في مصر وإيطاليا حيث ولدت وترعرعت، وفق وسائل الإعلام الإيطالية.

وقالت الشرطة البريطانية أن مريم تلقت "لكمات مرات عدة" في الشارع من قبل مجموعة نساء قمن "بتهديدها والإعتداء عليها" ثم لحقنها إلى الحافلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للإعتداء صورت من مؤخرة الحافة.

وتحدث السفير الإيطالي في بريطانيا رافاييل ترومبيتا إلى نظيره المصري الأحد وأكد "استعداد بلاده لدعم أي تحرك تود السفارة المصرية القيام به توصّلاً إلى الحقيقة في أسرع وقت ممكن"، وفق ما ذكرت الخارجية الإيطالية.

كذلك، فتح المدعي العام الإيطالي تحقيقا في القضية بحسب وسائل إعلام ايطالية، وسيطلب المحققون البريطانيون الإطلاع على تفاصيل متعلقة بالحادثة.

وقالت شرطة نوتنغهامشاير من جهتها أنها تتعاطى مع الهجوم "بطريقة جدية جدا" وأنها تعمل "بجهد لتكوين ظروف" الواقعة.

وفي إجابة على ما تثيره مواقع التواصل الاجتماعي أضافت الشرطة أن "لا معلومات حاليا تدل على أن الإعتداء كان بدافع الكراهية، لكننا مستمرون في الإنفتاح" على الفرضيات كافة.

وأعتُقلت فتاة تبلغ 17 عاما بتهمة إعتداءٍ تسبّب بضرر جسدي خطير، ثم أطلق سراحها بكفالة.

وأعربت سفارة القاهرة في لندن عن "قلق عميق"، داعية إلى تقديم المسؤولين "بسرعة إلى العدالة".

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الجمعة إنه يشعر "بالحزن الشديد بسبب وفاة" الطالبة.

واضاف "تعازيّ إلى أقرباء مريم ، وأكدتُ لوزير الخارجية المصري (سامح) شكري أن شرطة نوتينغهام تحقق في القضية".

وقال محمد مصطفى وألد الشابة "أريد العدالة لابنتي، ليس فقط لها بل أيضا حتى لا يحدث هذا إلى شابة أو شاب آخر".

وأضاف "ابنتي كانت مثل الملاك (...) كانت تعني العالم بالنسبة إليّ".

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