معجنات وحلوى داخل أكبر بنك في إيطاليا!

افتتح إيجينيو ماساري أشهر طهاة المعجنات والحلوى في إيطاليا متجراً جديداً داخل فرع لأكبر بنك في إيطاليا في مسعى لأن تلقى هذه الفكرة الجديدة رواجاً وانتشاراً.

وأبرم ماساري، ومن بين زبائنه نجوم في مجالي السينما والسياسة، اتفاقاً مع بنك "إنتيسا سان باولو" لإضفاء مذاق جديد على مسألة الذهاب إلى البنك.

وقال ماساري لرويترز "بنك به كعك! ... هذا حقاً يمثل تحدياً، لكنني أيضاً أسجل هنا أنني أول صانع معجنات يفتح (متجره) داخل بنك".

وفي وقت تضطر فيه بعض البنوك إلى إلغاء آلاف الوظائف وإغلاق فروع، تسعى بنوك أخرى إلى جذب جيل جديد من عملاء البنوك.

وقال ألفريدو جنتيلي، وهو من سكان ميلانو، "وجود متجر للمعجنات داخل بنك فكرة عظيمة، فهي تمنحك سبباً جيداً للذهاب إلى البنك".

وشراكة إنتيسا سان باولو مع ماساري جزء من خطة بتكلفة 500 مليون يورو لجعل فروع البنك مواكبة لروح العصر.

وقال أندريا ليسي، مدير التسويق في البنك، إن الهدف هو استقبال العملاء في جو يشعرون فيه بـ "البساطة" والألفة و"كأنهم في منزلهم".

وقال ماساري إنه كان يفكر في فتح فرع لمتجره في ميلانو منذ فترة طويلة، لكنه اقتنع في نهاية الأمر بهذه الفكرة التي وصفها بأنها "فريدة".

ولماساري متجر في مدينة بريشا يعمل منذ العام 1971.