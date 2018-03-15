أسماك القرش تهاجم شواطئ أستراليا مجددا

أصيب صبيان في هجوم لسمكة قرش، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذير لعدد من الشواطئ في بيرث ، عاصمة ولاية ويسترن أستراليا.

وتعرض الصبيان اللذان يبلغان من العمر حوالي عشرة أعوام لإصابات طفيفة على مستوى الساق ليل الأربعاء/الخميس على بعد ثلاثة أمتار من شاطئ ووترمانز باي في ضواحي بيرث الشمالية.

وتلقى الطفلان العلاج الطبي وحالتهما مستقرة.

وعلى إثر ذلك الحادث، أصدرت هيئة "سيرف لايف سيفنج ويسترن أستراليا" تحذيراً من سمك القرش على السواحل اليوم الخميس ، مشيرةً إلى أنه على مرتادي الشواطئ توخي الحذر في المنطقة.

وفي العام الماضي ، كانت هناك ست هجمات منفصلة لأسماك القرش في غرب أستراليا تسببت في جرح شخصين وقتل فتاة /17 عامًا/ .

ووقع 15 هجوماً مميتا لأسماك القرش في غرب أستراليا منذ عام 2000.