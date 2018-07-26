انطلاق النسخة الـ 11 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

المصدر: رويترز

بحضور عدد كبير من صناع السينما انطلقت مساء اليوم الأربعاء الدورة الحادية عشرة لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في الجزائر.

وكان من بين الممثلين الحاضرين الجزائري صالح أوقروت والجزائرية إيمان نويل والسورية كندة حنا والمصري طارق عبد العزيز والمصرية عفاف شعيب.

أقيم حفل الافتتاح في قاعة (سينما المغرب) بمدينة وهران في شمال غرب الجزائر وقدمه الممثلان الجزائريان حسان كشاش وسارة لعلامة.

وقال مدير المهرجان إبراهيم صديقي في كلمة الافتتاح "وهران هذا العام 38 فيلما في المسابقة وورش عمل وندوات وعروض خارج المسابقة، وهران التفاتات لمن أعطوا للسينما وشقوا من أجلها ولم يبخلوا بحياتهم في سبيل إنجاحها، وهران هي موعدكم مع هذا الجمهور الرائع الذي سيبهركم بتواجده في قاعات السينما طيلة أيام هذا المهرجان".

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثل المصري محمد هنيدي والمخرج المصري خالد يوسف إضافة إلى اسم المخرج الجزائري فاروق بلوفة (1947-2018) واسم الممثلة المصرية شادية (1931-2017).

يقام المهرجان هذا العام تحت شعار (لنعش معًا بسلام) ويتنافس على جوائزه 38 فيلما ضمن ثلاث مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية.

ومن بين الدول المشاركة تونس والمغرب ومصر وسوريا ولبنان والعراق والأردن والإمارات والسعودية والبحرين وفلسطين وليبيا.

كما يشمل برنامج المهرجان الذي يمتد حتى 31 يوليو تموز أربع ورش عمل في صناعة الأفلام القصيرة وكتابة السيناريو وتصميم المؤثرات البصرية.

ويستهل المهرجان عروضه غدا الخميس بالفيلم المصري (كارما) بطولة عمرو سعد وغادة عبد الرازق وزينة ودلال عبد العزيز وخالد الصاوي ومجدي كامل.