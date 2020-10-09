"ديزني بلس" تنفرد بالعرض الأول لفيلم "سول" في عيد الميلاد

المصدر: رويترز

قالت شركة والت ديزني يوم الخميس إن منصة البث ديزني بلس ستنفرد بالعرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة (سول) "روح" من إنتاج شركة بيكسار في يوم عيد الميلاد بعد أن كان من المقرر طرحه في دور السينما خلال نوفمبر.

وقالت الشركة في بيان إن الفيلم لن يطرح في دور العرض السينمائي إلا في الأسواق التي لا تتوفر فيها ديزني بلس حاليا أو تلك التي لن تكون الخدمة متاحة فيها قريبا.

وتختبر ديزني طرقا جديدا للانفراد بعرض الأفلام الجديدة في ظل تأثير جائحة فيروس كورونا على حضور الجمهور في السينما، خاصة بالولايات المتحدة. وتحاول الشركة اجتذاب المزيد من العملاء لديزني بلس، التي أصبح عدد المشتركين فيها أكثر من 60 مليون مشترك على مستوى العالم.

وتدور أحداث فيلم (سول) حول مدرس موسيقى تنفصل روحه عن جسده. ويمكن لمشتركي ديزني بلس مشاهدة الفيلم اعتبارا من 25 ديسمبر ودون رسوم إضافية بخلاف سعر الاشتراك الشهري في الخدمة.

وقالت ديزني إن مواعيد طرح الفيلم في دور السينما في بعض الأسواق ستُعلن في وقت لاحق.

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