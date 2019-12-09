أغنية «فروزن» الأولى على مواقع البث الموسيقي

المصدر: دبي - فاتن صبح

حققت أغاني أفلام ديزني عموماً عدداً من جوائز الأوسكار، وشجعت أسماء لامعة في عالم التمثيل على إعارة أصواتها لأبطال أصبحوا من أشهر الشخصيات.

وقد احتلت أغنية «ليت إت غو» من فيلم «فروزن» الشهير موقعاً بارزاً في المراتب الأولى على موقع خدمة «سبوتيفاي»، حيث تم الاستماع لها ما يزيد على 300 مليون مرة منذ إطلاقها عام 2013.

وكشف البحث الذي قامت به شركة «برودباند ديلز» أن الفنان يتقاضى 0.0034 جنيه إسترليني عن كل مرّة تبث فيها الأغنية، ما يعني أن إيدينا مينزل التي قامت بأداء أغنية «ليت إت غو» في الجزء الأول من «فروزن» قد ربحت حتى اليوم ما يقارب 1.1 مليون جنيه إسترليني، وها هي تتطلع مع إصدار الجزء الثاني الذي وضعت فيه صوتها على 3 أغنيات جديدة لتحقيق المزيد من الأرباح المالية.

يُذكر أن أغنية «المدى الذي أستطيع الوصول إليه» من فيلم «موانا» بصوت أولي كرافالو حققت لصاحبها قرابة 800 ألف جنيه إسترليني، بعد أن وصل عدد الاستماع للأغنية 230 مليون مرة على «سبوتيفاي».