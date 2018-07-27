الموافقة على استحواذ "ديزني" على "فوكس" بـ 71 مليار دولار

المصدر: د ب أ

وافق مساهمو شركتي "والت ديزني" و"فوكس القرن الحادي والعشرين" الأميركيتين على صفقة اندماج الشركتين بقيمة 71 مليار دولار.

وفي حالة اتمام الصفقة ستستحوذ "ديزني" على قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيون في "فوكس"، إلى جانب حصص في شبكة التلفزيون البريطانية "سكاي" وشركة بث الأفلام عبر الإنترنت "هولو".

في الوقت نفسه، فإنه على مجموعة "ديزني" قطع عدة خطوات لإتمام الصفقة.

وعلى الرغم من موافقة وزارة العدل الأميركية على الصفقة في الشهر الماضي، تنتظر "ديزني" موافقة العديد من الهيئات المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في عدة دول منها الاتحاد الأوروبي والصين.