الخارجية السودانية تستدعي السفير المصري احتجاجا على مسلسل تلفزيوني

قالت الخارجية السودانية إنها استدعت السفير المصري في الخرطوم احتجاجاً على مسلسل "أبوعمر المصري" الذي يذاع حالياً على عدد من القنوات الفضائية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر مساء السبت "منذ مطلع شهر رمضان المعظم بدأت بعض القنوات الفضائية المصرية عرض مسلسل مصري بعنوان (أبوعمر المصري) بعد أن تم الترويج له بصورة عكست إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان".

وأضاف البيان "سعى القائمون على المسلسل لإيهام المتابعين بأن بعض أجزاء السودان كانت مسرحاً لبعض أحداث المسلسل، واستخدمت العديد من الوسائل كلوحات السيارات السودانية التي تعد رمزاً سيادياً لا يجوز التعامل به إلا بعد الحصول على موافقة من السلطات السودانية المختصة".

وأكد البيان أن "هذا العمل المسيء للشعبين الشقيقين قد أساء بوجه خاص للوجود المسالم للمواطنين المصريين بالسودان، والذين هم موجودون بعلم السلطات المصرية وفقاً لاتفاق تسهيل حركة المواطنين بين البلدين الشقيقين، إذ أن هناك 8 رحلات جوية يومية وأكثر من 50 رحلة يومية للحافلات والمركبات بين البلدين".

