بالفيديو.. صاروخ صيني ينجح في إرسال 5 أقمار اصطناعية إلى مداراتها

المصدر: البيان الاقتصادي

قالت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء إن الصاروخ الصيني الحامل الجديد متوسط الرفع "لونغ مارش-8" انطلق في رحلته الأولى أمس الثلاثاء، حيث أرسل خمسة أقمار صناعية إلى مدارها المقرر.

وتم إطلاق الصاروخ من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل هاينان، وهي مقاطعة جزرية بجنوبي الصين، في الساعة 12:37 مساء بتوقيت بكين، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

ويبلغ إجمالي طول صاروخ "لونغ مارش-8" 50.3 متر وكتلة إقلاعه 356 طنا. ويمكنه أن يحمل حمولة لا تقل عن 4.5 طن إلى المدار المتزامن مع الشمس على ارتفاع 700 كيلومتر.

ووفقًا للهيئة الوطنية الصينية للفضاء، فإن الصاروخ يرفع قدرة الصين على الإطلاق إلى المدار المتزامن مع الشمس من حمولة 3 أطنان إلى 4.5 طن، وهو ذو أهمية كبيرة لتسريع عملية ترقية مستوى مركبات الإطلاق.

بالفيديو.. صاروخ صيني ينجح في إرسال 5 أقمار اصطناعية إلى مداراتهاhttps://t.co/OtsxdYLjMf#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KcSsrmrh8J — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 23, 2020

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