مسنة تطعن طفلاً!

المصدر: د ب أ

ألقت أجهزة الأمن في سويسرا القبض على امرأة (75 عاماً) للاشتباه في طعنها تلميذاً في السابعة من عمره الخميس في أحد شوارع بازل.

وقال بيتر جيل، المتحدث باسم الإدعاء السويسري، لصحيفة باسلر تسايتونج المحلية إن الصبي (7 أعوام) كان في طريقه إلى المنزل في نهاية اليوم الدراسي، عندما تعرض للهجوم بسكين.

وعثر مدرس بالمدرسة على الطفل ملقى على الرصيف، وقام باستدعاء الإسعاف على الفور، لكن الصبي لفظ أنفاسه في المستشفى على الرغم من خضوعه لعملية جراحية عاجلة.

وقال جيل: "لقد كانت هناك معلومات بأن شخصا مسنا كان في موقع الحادث، وبعد وقت قصير، سلمت سيدة سويسرية ( 75 عاما) نفسها إلى النيابة. وقالت إنها طعنت الصبي (7 أعوام) حتى الموت".

وأضاف أنه "حتى الآن، ليست لدينا أية معلومات عن الدافع الذي قد يكون وراء ذلك"، داعياً المواطنين لتقديم أية معلومات إضافية.