شاهد.. فقاعة صابون تتراقص على أنغام الموسيقى

المصدر: البيان الالكتروني

كشف باحثون في مختبر (Laboratory Material And Systems Complexes) ومختبر (Laboratoire Interdisciplinaire de Physique) الفرنسيين عن جهاز لمراقبة تأثير الصوت على فقاعات الصابون، فكانت النتيجة ظواهر فيزيائية وأنماطا مذهلة ورائعة.

الباحثون قاموا بتركيب مكبر صوت في نهاية أنبوب، وفي النهاية الاخرى وضعوا فقاعات صابون، أو بالأحرى غشاء صابون، فلاحظوا أن غشاء الصابون يبدأ في الاهتزاز مثل جلد طبلة الأذن عند حدوث أية ذبذبات.

وعندما شغلوا في الجانب الآخر من الانبوب موسيقى بدأ غشاء الصابون أو ألوان الفقاعة، الشبيهة بألوان قوس قزح، في التمايل والرقص على ايقاع الموسيقى العاملة.

موقع (Futura) الفرنسي نشر فيديو للتجربة، شاهدوا: