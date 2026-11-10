فوز الديمقراطيين يمنح الصين نافذة للحاق بأمريكا في الذكاء الاصطناعي

جو ليهي

تقول جهات تحليلية إن أمام الصين «نافذة نادرة» لتصبح القوة العظمى المهيمنة في الذكاء الاصطناعي، إذا سيؤدي فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي إلى إبطاء تطوير الولايات المتحدة للبنية التحتية الحيوية لهذه التقنية الاستراتيجية.

وقد احتدمت المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين منذ بداية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية. ويقول محللون إن صناع القرار الصينيين يدرسون أثر سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونجرس معاً في العلاقة التجارية العالمية.

واضطربت الأسواق العالمية بفعل تداعيات الانتخابات، تحسباً لكبح طفرة الاستثمار الأمريكي في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات. وقد يضعف ذلك أيضاً الطلب على الصادرات الصينية من الإلكترونيات، وهي مصدر مهم للنمو الاقتصادي في ظل ضعف الطلب المحلي.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني القياسي للأسهم بنسبة 0.2 في المئة يوم الاثنين، بعد أن هبط 1.4 في المئة يوم الجمعة، مع اتساع المخاوف في الأسواق الآسيوية من أن يتبنى الديمقراطيون نهجاً أكثر تشدداً تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي.

لكن أي تباطؤ للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة قد يمنح القطاع الصيني «نافذة نادرة للحاق»، بحسب منغ تشينغيي، الباحث في الحوكمة العالمية بجامعة تسينغهوا في بكين، والمستشار السابق في معهد الأبحاث الاستراتيجية التابع لمجموعة التقنية «هواوي».

وقال منغ: «قد ترغب الصين في اغتنام هذه الفرصة لتسريع إنتاج الرقائق المتقدمة ومجمعات الحوسبة محلياً، وتحسين الخوارزميات لبناء نماذج أقوى بموارد حوسبة محدودة، وتوسيع انتشار نماذجها مفتوحة المصدر الأرخص والأسهل في التشغيل عالمياً».

وحذر منغ من أن هذه النافذة قد لا تبقى مفتوحة طويلاً، موضحاً أن خلاف الديمقراطيين والجمهوريين يدور حول كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي وتنظيمه، لا حول ما إذا كان ينبغي لهذه الصناعة أن تواصل التوسع.

وقال غاري إنغ، كبير الاقتصاديين في «ناتيكسيس»: «ستنظر الصين إلى أي تباطؤ في الولايات المتحدة بوصفه فرصة للحاق في سباق الذكاء الاصطناعي.

فرغم ضعف إنتاج الرقائق، لدى الصين وفرة في الكهرباء ومنظومة صناعية متطورة ومقاومة أقل لبناء مراكز البيانات. وستحاول تعزيز هذه المزايا».

وأضاف: «رئاسة أمريكية ضعيفة بحكم اقتراب نهايتها لا تعني وحدها أن الصين ستتفوق بالضرورة. فالولايات المتحدة تبطئ الوتيرة فحسب، وبإمكان الشركات العملاقة في الحوسبة السحابية أن تنقل جزءاً من استثماراتها خارج البلاد».

غير أن محللين قالوا إن كونجرس يسيطر عليه الديمقراطيون قد يفرض قيوداً أشد على وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية.

وقال تشانغ جون، كبير الاقتصاديين في «غالاكسي سيكيوريتيز»: «يتوقع أن تحافظ إدارة ترامب على الاتفاقات التجارية والجمركية مع الصين بدلاً من المخاطرة بالكلفة السياسية للتراجع عنها. لكن التوتر بين البلدين قد يتصاعد بشأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع وأمن سلاسل الإمداد».

ويميل الديمقراطيون إلى تفضيل قيود أشد على وصول الصين إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة والكفاءات الأمريكية، بينما اتبعت إدارة ترامب نهجاً أكثر براغماتية قائماً على الصفقات، وخففت الضوابط في بعض الأحيان.

ومن شأن القيود الأشد أن تصعب على عمالقة التكنولوجيا الصينيين، مثل «بايت دانس» و«علي بابا» و«تينسنت»، توسيع مراكز بياناتهم في الخارج، التي أصبحت وسيلة مهمة لوصولهم إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يصعب الحصول عليها داخل الصين.

وقال دان وانغ من «يوراسيا غروب»: «نهج الديمقراطيين تجاه الصين في مجال التكنولوجيا مختلف جداً عن نهج ترامب، وقد يلحق في النهاية ضرراً أكبر بمنظومة الذكاء الاصطناعي الصينية».

وقال فريدريك نيومان، كبير اقتصاديي آسيا في «إتش إس بي سي»: إن أي تباطؤ في الاستثمار الأمريكي في الذكاء الاصطناعي سيشكل «رياحاً معاكسة» لصادرات الصين ودول آسيوية أخرى «تعتمد بدرجة كبيرة» على الطلب الناجم عن بناء مراكز البيانات الأمريكية.

وأضاف نيومان: «هناك جانب إيجابي طفيف لآسيا، وربما ليس للصين بقدر ما هو لآسيا عموماً، وهو أنه إذا تأخر بناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، فسيكون هناك مجال أكبر لإقامة مراكز البيانات في أماكن أخرى من العالم بتكلفة أقل. ومن المفترض أن تنخفض أسعار بعض المكونات».

وقد يساعد الانخفاض العام في كلفة مكونات مراكز البيانات الصين كذلك على تسريع البناء محلياً.وقال باحث بارز في مركز أبحاث حكومي في شنغهاي: «لا أحد يعتقد أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد انتهت.

فالتقنية أظهرت إمكانات هائلة وستواصل النمو. لكن طفرة رأس المال المحيطة بالذكاء الاصطناعي بلغت في معظمها نهايتها».

وأضاف الباحث: «المنافسة في صناعة الذكاء الاصطناعي شرسة، والمعركة على رأس المال لا تقل شراسة، بل ضارية. ويبدو أننا ندخل هذه المرحلة الآن».

وكان رد الصين الرسمي على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية حتى الآن متزناً. فقد قال غو جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية، للصحفيين يوم الخميس إن الانتخابات «شأن داخلي أمريكي»، مضيفاً أن بكين لا تزال مستعدة لـ«بناء علاقة صينية أمريكية بناءة ومستقرة استراتيجياً».