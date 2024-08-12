198.8 مليون درهم صافي أرباح «باركن» في النصف الأول بزيادة 6%

المصدر: دبي - البيان

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ارتفع صافي ربح شركة باركن بنسبة 6% ليصل إلى 198.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024. وارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 37%، لتصل إلى 272.3 مليون درهم، مع تحقيق هامش بمقدار 65% وزيادة قدرها 13 نقطة مئوية.

وارتفع إجمالي الإيرادات للنصف الأول من عام 2024 بنسبة 10% ليصل إلى 421.0 مليون درهم.

تعتزم الشركة توزيع أرباح نصف سنوية في أبريل وأكتوبر، مع توقع التوزيع الأول في أكتوبر 2024 والمتعلق بأرباح النصف الأول من عام 2024.

أما بالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024 والفترة اللاحقة، فتتوقع الشركة توزيع أرباح، والتي تكون الأعلى من أحد الخيارين التاليين: 100% من صافي ربح السنة أو التدفق النقدي الحر لحقوق الملكية، مع مراعاة متطلبات الاحتياطيات القابلة للتوزيع.

على الرغم من التأثير المتوقع للموسمية على العمليات والإيرادات في الأرباع اللاحقة، يرى فريق الإدارة أنّ أداء الأعمال سيتماشى مع التوجيهات التي قُدّمت إلى السوق أثناء عملية الإدراج في الربع الأول من عام 2024.

وقامت الشركة بزيادة أعداد مواقف للمركبات، ليصل الى إجمالي 200,400 مقارنةً بـ 195,400 في الربع الثاني من عام 2023.

شهدت مواقف المركبات العامة زيادة بنسبة 2% (2.9 ألفًا)، حيث ارتفع عددها من 174.1 ألف موقف في الربع الثاني من عام 2023 إلى 177 ألف موقف في الربع الثاني من عام 2024. ومن حيث الإضافات الجديدة، فقد شهدت المنطقة (C) الزيادة الكبرى، وذلك مع إضافة ما يقارب 2,000 موقف.

وقال أحمد بهروزيان، رئيس مجلس إدارة شركة باركن: «تتمتّع شركة باركن بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا، استطاعت من خلالها أن تصبح أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي. تدير الشركة شبكة واسعة من مواقف المركبات المدعومة تقنياً في مناطق رئيسية ضمن البنية التحتية الأساسية للمدينة، والتي لها دور رئيسي في تمكين التنقل في المدينة. وقد أكّدت نتائجنا للربع الثاني على استمرارية النمو في نشاطنا الأساسي وتفوّقنا في تنفيذ استراتيجياتنا التوسعية. ومع استمرار النمو المتسارع لعدد السكان واقتصاد إمارة دبي، تبقى باركن شريكًا رئيسيًا في دعم خطط التوسّع الطموحة للإمارة، مع التركيز على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا.»

وقال المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «حققنا في الربع الثاني نموًا قوياً، مدفوعًا بزيادة أحجام المعاملات في قطاعات مواقف المركبات العامة ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، كما ساهم ارتفاع الطلب على البطاقات الموسمية، وتحسين معدلات استخدام المواقف، وتعزيز أساليب الرقابة في تحقيق هذا النمو. وحققنا أيضًا نموًا في الإيرادات بنسبة 12٪ مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، حيث سجل إجمالي متوسط الإيرادات اليومية من مواقف المركبات رقمًا قياسيًا، بالرغم من تأثير هطول الأمطار الغزيرة في دبي في أبريل وانخفاض عدد الأيام المدفوعة خلال تلك الفترة. كما يسعدني أن أبلغكم بأنّ الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفعت بنسبة 42٪، مع توسع هامش الربح إلى 65٪.

تستمر قدراتنا التشغيلية والتكنولوجية والتنفيذية المتفوقة في تحقيق نتائج متميزة. وقد تم تعزيز الأداء القوي خلال هذا الربع بإضافة ما يقارب 7,500 موقف جديد في المناطق التطويرية الخاصة، فضلًا عن شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه دبي. فهذه الشراكة تهدف إلى تطوير بنية تحتية متقدّمة لشحن المركبات الكهربائية في دبي، ما يدعم تحقيق مستقبل أكثر استدامة لشبكة النقل في المدينة.

في ضوء الأداء القوي الذي حققناه على الصعيدين التشغيلي والمالي، وحرصًا على الوفاء بالتزامنا المعلن خلال الطرح العام الأولي، تخطّط باركن لتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام، على أن يتم دفعها بحلول نهاية أكتوبر.»

مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين

على الرغم من أنّ قطاع مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين يمثل حاليًا أقل من 10% من إجمالي الإيرادات، إلا أنّ مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين والمرسمة تُعتبر فرصة نمو مهمة للشركة.

سجّلت مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين زيادة ملحوظة بنسبة 17%، حيث ارتفعت من 17.2 ألف موقف في الربع الثاني من عام 2023 إلى 20.2 ألف موقف في الربع الثاني من عام 2024. وقد أعلنت شركة باركن في 6 يونيو 2024 عن توقيع اتفاقية لإضافة ما يقارب 7.5 ألف موقف عبر ستة مواقع رئيسية في دبي. وكما في 30 يونيو 2024، كانت الشركة قد بدأت بإدارة وتشغيل نحو 3.7 ألف موقف من هذه المواقف الجديدة. وبحلول نهاية يوليو 2024، تم تشغيل ما يقارب 6.9 ألف موقف بالكامل، على أن يتم الانتهاء من تشغيل المواقف المتبقية بحلول نهاية أغسطس 2024.

وكما كشفت الشركة سابقًا، من المتوقع أن يؤدي التعديل المرتقب في شروط الاتفاقية مع أحد المطوين في منطقة الصفوح إلى تخفيض ما يقارب 7.7 ألف موقف. وأشارت التقديرات الأولية إلى أنّ تخفيض المواقف في الصفوح سيكتمل بنهاية الربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، فإنّ التباطؤ في عملية تخفيض هذه المواقف يعني أنّ الشركة لا تزال تستفيد من الإيرادات الناتجة عن هذا الأصل. ومن المتوقع الآن أن يتم الانتهاء من عملية التخفيض بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024."

تشير الإضافات التي أُدخلت في الربع الثاني من عام 2024 إلى بدء تشغيل ما يقارب 3,700 موقف من مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين اعتبارًا من 30 يونيو 2024 (وذلك بعد أن كان العدد ما يقارب 7,500 موقف). وفي الوقت نفسه، يُعزى الانخفاض البالغ ما يقارب 1,400 موقف إلى التصفية التدريجية لبعض المواقف ضمن محفظة الصفوح.

مواقف المركبات العامة متعددة الطوابق

حقق قطاع مواقف المركبات العامة متعددة الطوابق أقل من 2% من إيرادات الشركة في الربع الثاني من عام 2024. وانخفض عدد مواقف المباني المُتعدِّدة الطوابق بنسبة 22%، من 4.1 ألف موقف في الربع الثاني من عام 2023، إلى 3.2 ألفًا في الفترة نفسها من عام 2024، وذلك نتيجة هدم مبنى مواقف السبخة وإغلاق مبنى مواقف الرقة للصيانة والإصلاح. ومن المتوقع إعادة افتتاح موقع الرقة في نهاية الربع الرابع من عام 2024، ما سيتيح الوصول إلى ما يقارب 500 موقف مركبات عامة متعددة الطوابق في الموقع الذي تم تجديده حديثًا.

معاملات مواقف المركبات

ارتفع إجمالي عدد معاملات مواقف المركبات بنسبة 4% من 27.5 مليون في الربع الثاني من عام 2023 إلى 28.7 مليون في الربع الثاني من عام 2024، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة المعاملات في كافة جوانب خدمات مواقف المركبات العامة. وتجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من 90% من جميع المعاملات في الربع الثاني من عام 2024 كانت رقمية.

الاستخدام والمتوسط المرجح للتعرفة بالساعة

شهد معدل الاستخدام في جميع مواقف المركبات العامة التابعة للشركة زيادة بنقطتين مئويتين، مسجّلًا ارتفاعًا يقارب 26% في كلّ من الربع الثاني والنصف الأول من عام 2024. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة في استخدام المنطقتين (C) و(D)، على الرغم من إضافة ما يقارب ألفي موقف جديد في المنطقة (C)، وذلك بفضل ارتفاع النشاط الاقتصادي. وبقي متوسط تعرفة مواقف المركبات العامة المرجحة بالساعة ثابتًا عند 2.01 درهم في الربع الثاني/النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 2.02 درهم في الفترة نفسها من عام 2023).

البطاقات والتصاريح والاشتراكات الموسمية

ارتفع إجمالي عدد البطاقات والتصاريح والاشتراكات الموسمية الصادرة بنسبة 39% ليبلغ 30.7 ألفًا في الربع الثاني من عام 2024 مقارنةً بـ22.1 ألفًا في الفترة نفسها من عام 2023. ويعود ذلك إلى ارتفاع بنسبة 47% في إصدار البطاقات الموسمية ذات فترة صلاحية قصيرة تصل إلى ثلاثة أشهر.

الغرامات

ارتفع إجمالي عدد المخالفات الصادرة بنسبة 26%، من 291 ألفًا في الربع الثاني من عام 2023 إلى 365 ألفًا في الربع الثاني من عام 2024. وقد بلغ معدل تحصيل الغرامات نسبة 87% خلال هذه الفترة، علماً بأنه أغلب الغرامات الصادرة من تطبيق نظام الرقابة في مواقف المركبات العامة.

واصلت شركة باركن تعزيز قدراتها في مجال إنفاذ القانون من خلال استخدام أسطولها من مركبات المسح الذكي. فقد وسّعت هذه المركبات قدرة الشركة على تنفيذ عمليات الرقابة في مناطق جديدة وبدقة أعلى، مما قلل الاعتماد على عمليات المسح اليدوية.

بالإضافة إلى الزيادة الإجمالية في عدد المتعاملين والمعاملات، ساهمت مبادرات مثل تحسين طرق المسح، ورفع كفاءة مناوبات التفتيش مع تغيير طريقة التحقق من التصاريح من دون الحاجة إلى عمليات مسح يدوية تستغرق وقتًا طويلاً، أدى إلى زيادة إجمالي عدد الغرامات الناتجة عن مركبات المسح إلى أكثر من الضعف في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023. ويؤكد هذا النمو المذهل على التزام شركة باركن بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تقديم الخدمات وكفاءة العمليات، ما يعزز مكانتها كشركة رائدة في تطبيق حلول الرقابة الذكية.

الأداء المالي للربع الثاني من عام 2024

ملاحظة حول البيانات المالية: أصبحت باركن كيانًا قانونيًا منفصلًا في 1 يناير 2024. وهي تعمل بموجب عقد امتياز مدته 49 عامًا مع هيئة الطرق والمواصلات. وقبل هذا العام، لم تتكبّد باركن أيّ نفقات تتعلق برسوم عقد الامتياز أو اتفاقية الخدمة الانتقالية مع هيئة الطرق والمواصلات. لذلك، فإنّ مقارنة النتائج المالية للشركة لعام 2024 مع نتائج عام 2023 قد لا تعكس الأداء الفعلي بشكل دقيق للغاية.

الإيرادات

ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 12%، ليبلغ 205.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024، بفضل زيادة في إيرادات مواقف المركبات العامة، والمواقف الخاصة التابعة للمطورين، وإصدار البطاقات، والتصاريح والاشتراكات الموسمية والغرامات. ويأتي هذا الارتفاع في الإيرادات على الرغم من انخفاض طفيف في عدد أيام الإخضاع خلال الفترة (70 يومًا في الربع الثاني من عام 2024 مقابل 71 يومًا في الربع الثاني من عام 2023) وتأثير هطول الأمطار القياسي غير المسبوق لمدة 3 أيام في منتصف أبريل. وكما أوضحت نتائج الشركة للربع الأول من عام 2024، فقد كان للطقس القاسي تأثير ضئيل على العمليات والأصول، ما أسفر عن انخفاض بالإيرادات بنحو 4.0 مليون درهم جراء انخفاض استخدام مواقف المركبات أثناء وبعد الهطول القياسي للأمطار.

وعلى الرغم من تأثير الظروف الجوية القاسية، حققت باركن متوسط إيرادات قياسية لمواقف المركبات لكل يوم مدفوع بقيمة 2.77 مليون درهم، أي زيادة وقدرها 13% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023. (في النصف الأول من عام 2024، بلغ متوسط تلك الإيرادات 2.73 مليون درهم، بزيادة وصلت إلى 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023).

ومن جهة أخرى، ارتفعت إيرادات التصاريح والاشتراكات الموسمية بنسبة 15% لتصل إلى 37.2 مليون درهم، وذلك بفضل زيادة حجم الاشتراكات الموسمية والتصاريح المباعة خلال هذه الفترة (في النصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 74.1 مليون درهم ، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023).

كما سجّلت الإيرادات الناتجة عن المناطق الخاصة التابعة للمطورين ارتفاعًا بنسبة 7%، لتبلغ 14.3 مليون درهم نتيجة ارتفاع حجم التذاكر (في النصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 30.9 مليون درهم ، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023).

أما بالنسبة للإيرادات الناتجة عن الغرامات، فقد ارتفعت بنسبة 27% لتبلغ 54.6 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024، مدفوعة بزيادة عدد العملاء والمعاملات وتعزيز إطار الرقابة من خلال استخدام مجموعة من مركبات المسح الذكي. وقد ساهم توسيع نطاق التنفيذ في مناطق جديدة، إلى جانب مبادرات التحسين المختلفة، في تحسين إمكانية إصدار الغرامات بكفاءة ودقة أفضل. كما تضاعف إجمالي إيرادات الغرامات الناتجة عن مركبات المسح بأكثر من الضعف على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو ما يمثل ما يقارب 40% من إجمالي إيرادات الرقابة. وارتفع إجمالي إيرادات الغرامات بنسبة 13% ليبلغ 107.1 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.

تجدر الإشارة إلى أنّ أعمال شركة باركن تتأثر بتقلبات موسمية معتدلة. فالنشاط المروري يتباطأ عمومًا خلال أشهر الصيف، حيث يغادر السكان لقضاء عطلاتهم في الخارج ويشهد القطاع السياحي نشاطًا متراجعًا.

مصاريف رسوم الامتياز

بموجب عقد الامتياز المبرم مع هيئة الطرق والمواصلات، بدأت شركة باركن بدفع رسوم امتياز متغيرة للهيئة. وبلغت رسوم الامتياز المتغيرة 26.7 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024 (55.4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024)، أي ما يمثل 20% من إجمالي إيرادات الشركة باستثناء تلك الناجمة عن الغرامات ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين.

تكاليف الموظفين

انخفضت مصاريف مزايا الموظفين بمقدار 29%، فسجّلت 25.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024. وفي الربع الثاني من عام 2023، استند حساب مركز التكلفة في هيئة الطرق والمواصلات إلى ما يقارب 450 موظفًا تقريبًا، في حين بلغ عدد موظفي باركن 311 موظفًا كما في نهاية الربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن تزيد مصاريف مزايا الموظفين في الأرباع القادمة نتيجة التوظيف المستمر وإعادة تنظيم الرواتب من هيئة الطرق والمواصلات إلى عقود باركن من الربع الثاني من عام 2024 فصاعدًا. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مصاريف مزايا الموظفين بنسبة 39٪ لتبلغ 43.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.

ستواصل شركة باركن زيادة عدد موظفيها طوال الفترة المتبقية من العام، في إطار سعيها لتعزيز قدراتها الداخلية، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الموظفين في النصف الثاني من عام 2024.

الأرباح

ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 42% في الربع الثاني من عام 2024 لتبلغ 134.0 مليون درهم. يُظهر هذا النمو أنّ هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء قد بلغ نسبة 65%، أي ما يعادل زيادةً قدرها 14 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023. ويُعزى هذا الارتفاع في الهامش إلى نمو منصة باركن، التي مكّنت من تعزيز كفاءات النطاق والرقمنة المستمرة للعمليات التشغيلية للشركة. في النصف الأول من عام 2024.

زاد صافي الربح بنسبة 7% ليصل إلى 95.0 مليون درهم، ولكن الارتفاع في الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، كان مقابله زيادة جزئية في مصاريف الاستهلاك والإطفاء والتمويل، بالإضافة إلى فرض ضريبة الشركات بنسبة 9% على الشركات الإماراتية اعتبارًا من 1 يناير 2024.

التدفق النقدي الحر والتحويل النقدي

بلغت التدفقات النقدية الحرة 135.6 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024، كما ومن المتوقع أن يتم تحصيل معظم الذمم المدينة للشركة خلال ما تبقى من عام 2024، مع التركيز على تحصيل الذمم المدينة من الأطراف ذات العلاقة التي تم إنشاؤها في فترة تأسيس الشركة.

وبلغ التحويل النقدي إلى 100%، بفضل نموذج أعمال باركن القليل للنفقات الرأسمالية، ونمو الإيرادات القوي وقاعدة التكلفة المستقرة (النصف الأول من عام 2024: 100%).

التمويل

في الربع الأول من عام 2024، أبرمت شركة باركن وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. اتفاقية للحصول على تسهيلات ائتمانية غير مضمونة بقيمة 1.2 مليار درهم ، تتكوّن من تسهيل تمويل مرابحة لمدة 5 سنوات بقيمة 1.1 مليار درهم ، وتسهيل ائتمان مرابحة متجدد بقيمة 100 مليون درهم . يحمل كلا التسهيلين فائدة متغيرة، تُحدد بناءً على سعر إيبور لمدة 3 أشهر بالإضافة إلى هامش 0.80% سنويًا.

في نهاية الربع الثاني، بلغ صافي ديون شركة باركن 846.6 مليون درهم.

وبالإضافة إلى تسهيلات المرابحة الائتمانية المتجددة، والتي لم تُسحب بعد، تمتلك الشركة سيولة متاحة تبلغ 357.1 مليون درهم. ويُعزى هذا الارتفاع في السيولة إلى تحصيل الشركة للمستحقات خلال الربع الثاني.

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