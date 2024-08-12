شركة باركن تواصل زيادة عدد موظفيها الفترة المتبقية من العام

المصدر: البيان

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أعلنت شركة باركن أنها ستواصل زيادة عدد موظفيها طوال الفترة المتبقية من العام، في إطار سعيها لتعزيز قدراتها الداخلية.

وكانت شركة باركن أعلنت ارتفع صافي ربحها بنسبة 6% ليصل إلى 198.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024. وارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 37%، لتصل إلى 272.3 مليون درهم، مع تحقيق هامش بمقدار 65% وزيادة قدرها 13 نقطة مئوية.

وارتفع إجمالي الإيرادات للنصف الأول من عام 2024 بنسبة 10% ليصل إلى 421.0 مليون درهم.

وتعتزم الشركة توزيع أرباح نصف سنوية في أبريل وأكتوبر، مع توقع التوزيع الأول في أكتوبر 2024 والمتعلق بأرباح النصف الأول من عام 2024.

أما بالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024 والفترة اللاحقة، فتتوقع الشركة توزيع أرباح، والتي تكون الأعلى من أحد الخيارين التاليين: 100% من صافي ربح السنة أو التدفق النقدي الحر لحقوق الملكية، مع مراعاة متطلبات الاحتياطيات القابلة للتوزيع.

وانخفضت مصاريف مزايا الموظفين بمقدار 29%، فسجّلت 25.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024. وفي الربع الثاني من عام 2023، استند حساب مركز التكلفة في هيئة الطرق والمواصلات إلى ما يقارب 450 موظفًا تقريبًا، في حين بلغ عدد موظفي باركن 311 موظفًا كما في نهاية الربع الثاني من عام 2024.

ومع ذلك، من المتوقع أن تزيد مصاريف مزايا الموظفين في الأرباع القادمة نتيجة التوظيف المستمر وإعادة تنظيم الرواتب من هيئة الطرق والمواصلات إلى عقود باركن من الربع الثاني من عام 2024 فصاعدًا. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مصاريف مزايا الموظفين بنسبة 39% لتبلغ 43.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.

وستواصل شركة باركن زيادة عدد موظفيها طوال الفترة المتبقية من العام، في إطار سعيها لتعزيز قدراتها الداخلية، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الموظفين في النصف الثاني من عام 2024.

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