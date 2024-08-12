محمد آل علي الرئيس التنفيذي لـ«البيان»: القيمة السوقية لـ«باركن» تتجاوز 10 مليارات درهم

المصدر: دبي ـ محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، أن القيمة السوقية لـ«باركن» تجاوزت 10 مليارات درهم حالياً، من 6.3 مليارات درهم عند إدراج الشركة في مارس الماضي، متوقعاً ارتفاع الطلب على المواقف العامة بدبي بنسبة 60% بحلول عام 2033.

وأوضح آل على في تصريحات لـ«البيان» أن الغرامات تمثل 25% من قيمة إيرادات شركة «باركن» في الوقت الراهن، حيث تعمل الشركة على تنمية وتنويع الإيرادات وتخفيض التكاليف التشغيلية من خلال أهدافها للنمو من خلال 3 محاور رئيسية وهي: «التوسع في تغطية الطلب على المواقف العامة في إمارة دبي نتيجة التزايد السكاني والتطور العمراني في دبي، وذلك من خلال الخطة الخمسية المعتمدة مع الطرق والمواصلات، إضافة إلى تعزيز وتوسيع الشراكات مع المطورين في مواقف المناطق الخاصة، فضلاً عن تطوير المنصة الذكية للشركة لتقديم خدمات متكاملة ومتنوعة لتحسين تجربة المتعامل بشكل مباشر».

وقال آل علي: «حريصون على تطوير الخدمات المقدمة واستكمال عملية الاستثمار في التكنولوجيا، واستكمال تنفيذ أتمتة المرافق العامة في 2024، فضلاً عن دراسة أي فرصة استثمارية تتوافق مع استراتيجية الشركة بشكل دقيق».

وأشار إلى قيام الشركة بزيادة أعداد مواقف للمركبات، ليصل إلى إجمالي 200.400 مقارنة بـ195.400 في الربع الثاني من عام 2023.

وأضاف: «على الرغم من أنّ قطاع مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين يمثل حالياً أقل من 10% من إجمالي الإيرادات، إلا أنّ مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين والمرسمة تُعتبر فرصة نمو مهمة للشركة، حيث سجلت مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين زيادة ملحوظة بنسبة 17%، إذ ارتفعت من 17.2 ألف موقف في الربع الثاني من عام 2023 إلى 20.2 ألف موقف في الربع الثاني من عام 2024».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز