50 ألف مستثمر عقاري جديد في دبي

المصدر: (دبي – البيان، وام)

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شهد القطاع العقاري في دبي أداء قوياً منذ بداية العام الجاري، وتنوعت المشاريع المطروحة ما بين المجمعات والأبراج السكنية والتجارية، بالإضافة إلى المساحات المكتبية، لمواكبة زيادة أعداد الشركات والمشاريع.

ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي استقطب قطاع العقارات 50 ألف مستثمر جديد خلال الفترة ذاتها، وحققت الدائرة نتائج قوية، بعد بلوغ قيمة التصرفات العقارية بـ 346 مليار درهم، بنمو 23%، عبر تنفيذ 100.520 تصرفاً.

واستحوذت الإمارة على النصيب الأكبر من عدد المشاريع العقارية الجديدة في الدولة، حيث تم إطلاق ما يزيد على 12 مشروعاً لشركات عقارية كبرى. وكشف تقرير عقاري أن إجمالي المعاملات العقارية بدبي في يوليو الماضي بلغ 15994 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 43.2% في الحجم، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وأظهرت مبيعات الشقق أكبر ارتفاع، حيث بلغ عدد الوحدات المباعة 12429 وحدة، بزيادة شهرية 59.1%، وبقيمة 22.3 مليار درهم.

وبلغ إجمالي مبيعات الفلل 2336 وحدة بقيمة 14.3 مليار درهم الشهر الماضي، بزيادة 8.6% عن يوليو 2023، في حين بلغ عدد المعاملات العقارية التجارية 386 معاملة بقيمة 869.5 مليون درهم، بزيادة شهرية 27.4% عن 2023.

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