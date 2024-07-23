في استطلاع لآراء 24 خبيراً اقتصادياً.. 4.2 % نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات في 2025

المصدر: (بنجالورو - رويترز)

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توقعت وكالة «رويترز» تسارع وتيرة النمو في الإمارات، بدعم خطط تنويع الاقتصاد، وانتعاش القطاع السياحي، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً 3.7 % هذا العام، لأنها ستزيد قريباً إنتاج النفط، وأن يتسارع النمو إلى 4.2 % عام 2025.

ورجح استطلاع اقتصادي، أن تحتفظ بمكانتها كأسرع اقتصاد نمواً في الخليج 2024 وخلال العام المقبل.

ولفت أحدث استطلاع أجرته رويترز لآراء 24 خبيراً اقتصادياً في الفترة من 8 إلى 22 يوليو، إلى أن التوقعات بتواصل زخم النمو في الإمارات، ترجع إلى مكانتها كأسرع اقتصاد نمواً في الخليج هذا العام والعام المقبل، بفضل السياسات المالية الداعمة، وازدهار القطاعات غير النفطية.

وقال جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس، إن الإمارات ستكون قادرة على زيادة إنتاج النفط بشكل أسرع من أعضاء «أوبك+» الآخرين، ومن المرجح أن تحتفظ بمكانتها كأسرع اقتصاد نمواً في الخليج هذا العام، وخلال 2025. وأضاف «بعد قرار «أوبك+»، إبقاء إنتاج النفط منخفضاً لفترة أطول، سيكون النمو الاقتصادي في دول التعاون أضعف هذا العام عما توقعناه من قبل». ورغم الحرب في الشرق الأوسط، كافحت أسعار النفط للبقاء فوق سعر 80 دولاراً للبرميل.

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