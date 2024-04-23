اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة بمعدل 4% خلال 2024

المصدر: رويترز

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كشف استطلاع حديث أجرته رويترز أن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة سينمو بأسرع وتيرة في المنطقة.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، الذي من المقرر أن يظهر أداء قويا في القطاعات غير النفطية، بنسبة 4.0 بالمئة في 2024، ارتفاعاً من 3.8 بالمئة في استطلاع يناير.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجري بين الثالث والتاسع عشر من أبريل، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 1.9 بالمئة في 2024 انخفاضاً من ثلاثة بالمئة في استطلاع أجري في يناير.

وتم تخفيض توقعات النمو لقطر والبحرين والكويت لهذا العام إلى 2.2 و2.3 و0.6 بالمئة على الترتيب، من 2.4 و2.8 و1.8 بالمئة.

وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني «التوسع الأبطأ في الاقتصاد السعودي هذا العام سيرجع إلى القيود الراهنة على إنتاج النفط، التي من المتوقع أن تستمر حتى الربع الثاني على الأقل. وعندما ننظر إلى القطاع غير النفطي، فإن التوقعات أكثر تفاؤلاً».

وإذا تحققت جميع التوقعات، فإن ذلك سيؤدي إلى نمو الاقتصاد بشكل أسرع من أقرانه في المنطقة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط ​​النمو في منطقة الخليج 2.4 بالمئة في 2024، وهو ما يقل قليلا عن توقع استطلاع رويترز البالغ 2.5 بالمئة.

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