في استطلاع لـ24 خبيراً اقتصادياً : توقعات بنمو اقتصاد الإمارات 4.2 % في 2025

المصدر: دبي - (رويترز)

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أظهر أحدث استطلاع أجرته رويترز توقعات بزيادة نمو اقتصاد الإمارات، التي تركز على تنويع اقتصادها، إلى 3.7 بالمئة هذا العام لأنها ستزيد قريبا إنتاج النفط وستستمر في التركيز على السياحة، وإلى 4.2 بالمئة في عام 2025، بحسب استطلاع آراء 24 خبيراً اقتصادياً في الفترة من الثامن إلى 22 يوليو.

وقال جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس «الإمارات ستكون قادرة على زيادة إنتاج النفط بشكل أسرع من أعضاء أوبك+ الآخرين، ومن المرجح أن تحتفظ بمكانتها كأسرع اقتصاد نموا في الخليج هذا العام والعام المقبل بفضل السياسات المالية الداعمة».

وأضاف «بعد قرار أوبك+ إبقاء إنتاج النفط منخفضا لفترة أطول، سيكون النمو الاقتصادي في بقية دول الخليج، وهي الكويت وعمان والبحرين، أضعف هذا العام مما توقعناه من قبل».

وخلال هذا العام، من المتوقع أن تشهد قطر نموا 2.2 بالمئة وعمان 1.6 بالمئة والبحرين 2.6 بالمئة. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​النمو الإجمالي في المنطقة 1.9 بالمئة في 2024.

وقال فرانشيسكو أركانجيلي خبير الأسواق الناشئة في جيه.بي مورجان «حركة التضخم في الخليج معتدلة جدا حتى مع بلوغ الضغوط التضخمية العالمية ذروتها».

وأظهر الاستطلاع أن الاقتصاد السعودي سينمو 1.3 بالمئة هذا العام انخفاضا من توقعات بنمو 1.9 بالمئة في استطلاع أبريل وأقل بكثير من ثلاثة بالمئة كانت متوقعة في يناير.

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