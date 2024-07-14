«كابيتال إنتليجنس»: تصنيفات الإمارات قوية

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت «كابيتال إنتليجنس»، وكالة التصنيف الائتماني الدولية، قوة التصنيف السيادي طويل الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية لدولة الإمارات عند (-AA)، وثبتت في الوقت نفسه التصنيف الائتماني للعملات الأجنبية والعملة المحلية على المدى القصير عند (+A1)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعكس التصنيفات قوة المراكز المالية والخارجية الموحدة للإمارات، مع توقعات بأن تظل قوية طوال الإثني عشر شهراً المقبلة، كما تؤكد البيئة السياسية المحلية المستقرة في الدولة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والنظام المصرفي السليم، بالإضافة إلى الجهود الحكومية المستمرة لتنويع الاقتصاد وتحسين هيكل الميزانية الموحدة للتصنيفات.

وقالت الوكالة: إن الحسابات الخارجية لدولة الإمارات قوية للغاية، ومن المتوقع أن يظل الفائض الجاري مرتفعاً طوال عام 2024 على الرغم من انخفاضه إلى نحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، من 9.4% في عام 2023.

وتتوقع «كابيتال إنتليجنس» أن يظل الحساب الجاري في فائض العام المقبل والذي بعده، بمتوسط 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يستند إلى توقعات بانتعاش صادرات النفط والغاز تدريجياً، بالتوازي مع قوة الصادرات غير الهيدروكربونية من السلع والخدمات خلال الفترة نفسها.

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