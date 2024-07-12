الإمارات الثانية عالمياً في «الآفاق المهنية» للعمالة الوافدة

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في تصنيف «الآفاق المهنية» للعمالة الوافدة، وذلك في الاستطلاع الذي أجرته «إنترنيشنز»، أكبر منصة للمغتربين في العالم، وتصدر بناءً عليه تقرير «إكسبات إنسايدر» السنوي.

واستطلعت منصة «إنترنيشنز» آراء 12.500 موظف من 174 دولة ومنطقة في العالم عن الدولة التي يرغبون في الانتقال إليها للعمل، ما قد يؤدي إلى تحسين آفاقهم الوظيفية وحياتهم المهنية. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً، متفوقة على الولايات المتحدة، ولوكسمبورغ، وقطر، وبلجيكا، وأيرلندا، وأستراليا، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، على الترتيب.

وشمل الاستطلاع 4 فئات رئيسية مرتبطة بالعمل، بما في ذلك الآفاق المهنية، والراتب والأمان الوظيفي، وثقافة العمل والرضا، والعمل والترفيه.

ومثلت الإمارات منطقة الشرق الأوسط في المراكز الـ10 الأولى بالقائمة، واحتلت الإمارات المركز السادس في الراتب والأمان الوظيفي، والمركز نفسه في ثقافة العمل والرضا الوظيفي. وفي المجمل العام احتلت الإمارات المركز العاشر لأفضل مكان للعمل على مستوى العالم.

وذكر تقرير «إكسبات إنسايدر»، أن العوامل الثلاثة التي حصلت على أعلى معدلات الموافقة في مؤشر جودة الحياة بالإمارات هي السياسات الحكومية البيئية، والبنية التحتية، والاستقرار السياسي. ووافق ما يقرب من 9 من كل 10 مشاركين (86%) على أن الحكومة تدعم سياسات حماية البيئة (مقابل 61% على مستوى العالم).

وعندما يتعلق الأمر بالسفر والنقل، قام 91% بتقييم البنية التحتية للسيارات بشكل إيجابي (مقابل 73% عالمياً)، لكن السيارات ليست الوسيلة الوحيدة للتنقل، فقد تحسن الرضا عن توافر وسائل النقل العام (المرتبة السابعة عشرة) مقارنة بعام 2023.

وفي الفئة الفرعية للسلامة والأمن يتمتع الاستقرار بنسب موافقة عالية بشكل استثنائي، وقالت مغتربة أسترالية: «الإمارات آمنة جداً، خاصة بالنسبة لي كامرأة، يمكنني الخروج للركض ليلاً مع سماعات الرأس ولا أقلق بالمرة على سلامتي الشخصية، الناس كذلك يتركون أبوابهم الأمامية مفتوحة».

وأخيراً تمثل خيارات الترفيه عنصراً مهماً لنوعية حياة جيدة. وحصل تنوع الطهي (المرتبة الثامنة)، والثقافة (المرتبة الثالثة) على تقييمات ممتازة، كما أن 70% من المغتربين سعداء بفرص ممارسة الرياضة الترفيهية (مقابل 72% عالمياً).

أما مؤشر أساسيات المغتربين فهو أحد المجالات التي تتفوق فيها الإمارات على جميع الدول الأخرى، حيث تحتل الدولة المرتبة الأولى في فئتين من أصل أربع فئات فرعية.

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