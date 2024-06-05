80 % إشغال رحلات «طيران الإمارات» في الصيف

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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ارتفع معدل إشغال الرحلات في «طيران الإمارات»، بدعم نمو الطلب في فصل الصيف، متجاوزاً 80% وهو ما يفوق مستويات العام الماضي. وتوقع عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، ارتفاع السعة المقعدية عبر رحلات «طيران الإمارات» 4.9% العام الجاري مقارنة بالعام 2023، مع دخول طائرات جديده الخدمة من طراز A380، وتسلم طائرات جديدة من طراز إيرباص A350.

وأضاف أن الناقلة تعتزم تشغيل طائرات إيرباص A350 على عدد من الوجهات في أفريقيا وأوروبا وغيرها من الوجهات الإقليمية ضمن نطاق زمني بين 6 و7 ساعات طيران، لافتاً إلى أن «طيران الإمارات» ستزيد عدد الرحلات إلى وجهات محددة بالتوازي مع ارتفاع الطلب على السفر، ومن بينها إضافة رحلات لخدمة الحج.

وقال عدنان كاظم، إن الطلب على السفر لن يقتصر على الرحلات المغادرة من دبي، وإنما أيضاً هناك طلب مرتفع على الرحلات القادمة إلى دبي، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» تؤدي دوراً مهماً في تنشيط الحركة السياحية إلى دبي عبر برامجها الترويجية المتنوعة، ومن بينها «ماي باس» التي توفر دخولاً مجانياً إلى وجهات ترفيهية.

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