«أكسفورد إيكونوميكس»: 4.8 % نمو ناتج الإمارات في 2024

المصدر: (دبي - البيان، وام)

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توقع أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية، أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في عام 2024، على أساس سنوي إلى 4.8%. وأشار تقرير أعدته «أكسفورد إيكونوميكس»، بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، إلى سعي دولة الإمارات بنشاط لتوسيع القطاع غير النفطي، كجزء من خططها للتنمية الاقتصادية.

في الغضون، قال تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، إن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في دولة الإمارات واصلت أداءها القوي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر في العام القادم 2024. وأضافت «أوبك»، في تقريرها لشهر ديسمبر الصادر أمس، إنه من المتوقع أن يستمر المسار التصاعدي في الأنشطة غير النفطية، مما يسهم في استمرار النمو في العام المقبل.

وقال التقرير: تشير توقعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات إلى الزخم المستمر، مدعوماً بزيادة ثقة الأعمال، والإصلاحات الحكومية، والتوسع في إنفاق الأسر.

ولفت إلى أن اقتصاد الإمارات أظهر ديناميكيات أساسية قوية، مما أدى إلى نمو اقتصادي بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن القراءات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لشهري نوفمبر وأكتوبر أكدت القوة المستمرة للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 57.7 نقطة في أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ظهور جائحة فيروس كورونا في عام 2020، وبعد ذلك، ظل دون تغيير تقريباً عند 57 في نوفمبر.

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