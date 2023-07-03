مؤسسات دولية: اقتصاد الإمارات مستمر في نموه القوي 2023

المصدر: دبي - وام

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أجمعت العديد من المؤسسات والبنوك الدولية، على أن اقتصاد الإمارات سيواصل نموه القوي خلال العام الجاري، بما يعكس متانة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، وبما يؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي، في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.

وتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 3.6 % في 2023، في حين توقع البنك الدولي أن يحقق القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً قوياً، بنسبة 4.8 % خلال العام الجاري، بسبب قوة الطلب المحلي.

وتتماشى توقعات المؤسسات والبنوك الدولية، مع تقديرات مصرف الإمارات المركزي، الذي توقع في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول، والصادر في يونيو الماضي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.3 % في عام 2023.

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