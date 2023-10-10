صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو اقتصاد الإمارات إلى 3.4% في 2023 و 4% في 2024

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.4% في العام 2023، وترتفع إلى 4% في العام القادم 2024.

وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الوطني بعد يومين من تقديرات البنك الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.4% في 2023، ترتفع إلى 3.7% في العام المقبل 2024.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمملكة المغربية إن الحسابات الجارية في الإمارات من المتوقع أن تشكل نحو 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و7.7% في العام 2024.

وقدر التقرير نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بنسبة 2% في 2023، ترتفع إلى 3.4% في العام القادم، وتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4% في 2024.

وتوقع التقرير نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 2.2% في 2023، و3.4% في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 1.8% في العام الجاري، تصعد إلى 3.3% في العام المقبل.

زكريا محي الدين/ رامي سميح

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز