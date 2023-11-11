رؤساء شركات وطنية: «معرض أبوظبي للقوارب» بوابة لعقد الصفقات والتوسع في الأسواق العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

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تشهد فعاليات الدورة الخامسة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، والتي تعقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إقبالاً كبيراً من الشركات الوطنية التي تعرض منتجاتها وأعمالها أمام شريحة واسعة من المتخصصة في مجال صناعة اليخوت والقوارب والرياضات المائية.

وقال رؤساء شركات وطنية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) خلال مشاركتهم في المعرض إن النسخة الحالية من معرض أبوظبي للقوارب، والتي تعد الأكبر في تاريخه منذ انطلاقته الأولى في عام 2018، مكنتنا من عرض إنجازاتنا في مجال صناعة القوارب واليخوت والمعدات البحرية وإظهار مدى قدرتنا على المنافسة والوصول للأسواق العالمية.

ووفق بيانات رسمية، ارتفع عدد الشركات الوطنية المشاركة في الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للقوارب لتصل إلى 70 % من عدد الشركات والتي تمثل ما يزيد على 91 % من العلامات التجارية الدولية المشاركة في المعرض.

وقال يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كارتر آند وايت» إن معرض أبوظبي الدولي للقوارب نافذة مثالية لتمكين الشركات المحلية والعالمية من تعزيز حضورها في أسواق دول المنطقة، حيث يتيح الفرصة لعرض منتجاتنا وأعمالنا أمام شريحة واسعة من المتخصصين في هذا المجال.

وأكد السركال أن معرض أبوظبي الدولي للقوارب بات حدثاً مهماً للمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة باعتبارها وجهة إقليمية وعالمية في عالم القوارب واليخوت، فضلاً عن دوره الكبير في دعم القطاع السياحي البحري في العاصمة من خلال جمع أبرز الشركات العالمية والمحلية المتخصصة تحت سقف واحد، مشيراً إلى أن «كارتر آند وايت» كونها شركة إماراتية وطنية تحرص دائماً على المشاركة في هذا الحدث المهم، لا سيما وأنه يسهم في فتح آفاق لمزيد من التعاون مع الشركات المصنعة لليخوت والقوارب.

ابتكارات متطورة

من جانبه، أكد علي القبيسي، المدير العام لشركة «الكوس» مارين الإماراتية حرص الشركة على المشاركة في جميع دورات معرض أبوظبي الدولي للقوارب الذي يستقطب الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في القطاع البحري بهدف تبادل الأفكار مع المختصين من مختلف دول العالم، وعرض أحدث التقنيات والابتكارات المتطورة في صناعة القوارب واليخوت، وهو ما يسهم في تعزيز هذا القطاع الحيوي.

وأضاف القبيسي إن معرض أبوظبي للقوارب يشكل محطة مهمة للشركات الوطنية لمزيد من التوسع والنمو وزيادة المبيعات وعقد الصفقات الضخمة، فضلاً عن مساهمته الكبيرة في مساعدة الشركات على التوسع الخارجي وزيادة أعمالها ومشاريعها في مختلف دول العالم.

فرص استثمارية

وقالت فطيم الظاهري، مؤسس شركة «بحار»، إن معرض أبوظبي الدولي للقوارب يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية للشركات بما يسمح لها بمزيد من التوسع والنمو داخل دولة الإمارات وخارجها.

وأضافت الظاهري إن المعرض يضم أيضاً مشاركات لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة اليخوت والقوارب ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية، وهو ما يتيح للشركات الوطنية الفرصة لعقد شراكات وصفقات تجارية واستعراض منتجاتها وأحدث ما توصلت إليه في هذا المجال بما يؤهلها للتوسع في الأسواق العالمية.

من جهته، قال جابر بن عويان القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «ناجولا تيك» لصناعة القوارب إن معرض أبوظبي الدولي للقوارب وجهة مميزة للشركات الوطنية لتنمية أعمالها ومشاريعها وعرض أفضل ما تقدمه علاماتها التجارية والتواصل مع المتخصصين في هذا المجال بما يفتح لها المجال نحو التوسع الخارجي.

وأضاف القبيسي إن المعرض يمثل فرصة جيدة للشركات الوطنية لتعزيز حضورها الإقليمي والعالمي من خلال عرض منتجاتنا وأعمالنا أمام شريحة كبيرة من المتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

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