711 شركة وعلامة تشارك في أكبر نسخ «أبوظبي الدولي للقوارب»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، انطلقت أمس فعاليات الدورة الخامسة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، والتي تعد الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقته الأولى في عام 2018، والذي ينظم من قبل مجموعة «أدنيك» ويقام في الفترة ما بين 9 إلى 12 نوفمبر الجاري.

وتشهد الدورة الحالية للمعرض مشاركة قياسية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة اليخوت والقوارب ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية المشاركة إلى 711 شركة وعلامة بنسبة زيادة 30% مقارنة بالدورة السابقة.

كما ارتفع عدد الدول المشاركة إلى 50 دولة مقارنة مع 41 دولة الدورة السابقة وبنسبة زيادة 17%، ويشهد مشاركة 10 دول جديدة وهي كل من: السعودية وقطر والنرويج وبلجيكا ولتوانيا وإندونيسيا وقبرص والمالديف وسريلانكا، إضافة إلى هونغ كونغ.

وعلى صعيد متصل، ارتفعت المساحة الكلية للمعرض لتصل إلى 65 ألف متر مربع وبنسبة زيادة 55% مقارنة بالفترة ذاتها، في حين ارتفع عدد الشركات الوطنية المشاركة في الدورة الحالية لتصل إلى 70% من عدد الشركات والتي تمثل ما يزيد على 91% من العلامات التجارية الدولية المشاركة في المعرض.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: استطاع معرض أبوظبي الدولي للقوارب منذ انطلاقته الأولى من التأكيد على مكانته كإحدى أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع صناعة اليخوت والقوارب والرياضات البحرية في المنطقة، والتي تسهم وبشكل فاعل في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة.

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