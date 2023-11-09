مشاركة فاعلة لـ «كارتر آند وايت» في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك شركة كارتر آند وايت الإماراتية في فعاليات الدورة الخامسة من «معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023»، الذي يقام خلال الفترة 9-12 نوفمبر الجاري، في مركز أبوظبي للمعارض.

وشهد جناح الشركة منذ اليوم الأول للمعرض إقبالاً كبيراً من الجمهور، حيث حرصت «كارتر آند وايت» على عرض أحدث أكسسوارات ومستلزمات القوارب واليخوت، إلى جانب مجموعة من المنتجات القطنية الفاخرة، مثل أغطية الأسرّة والمناشف والملابس التي تناسب مختلف الأعمار، وتستخدم في القوارب واليخوت.

وأكد مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كارتر آند وايت، أهمية المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي يعتبر منصة مثالية لتمكين الشركات المحلية والعالمية من تعزيز حضورها في أسواق دول المنطقة، حيث يتيح لها فرصة عرض منتجاتها وأعمالها أمام شريحة واسعة من الهواة والمحترفين والمهتمين بالمنتجات البحرية ومعدات صيد الأسماك، واليخوت والقوارب والرياضات المائية.

وذكر السركال أن أبوظبي نجحت في تعزيز مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية في عالم القوارب واليخوت، حيث تستقطب عبر هذا الحدث الدولي الهام، الآلاف من ملاك اليخوت والقوارب، إلى جانب المئات من الشركات العاملة في هذا القطاع.

وكشف السركال أن الطلب على أكسسوارات ومستلزمات اليخوت والقوارب، يسجل ارتفاعاً متواصلاً، خاصة مع تحضيرات واستعدادات ملاك وأصحاب اليخوت للسفر والتنقل والاستجمام في المواسم المتعددة.

وأفاد بأن المعرض شكّل مناسبة هامة لتلقي العديد من الطلبات من ملاك وشركات إدارة اليخوت والقوارب، لتزويدها بأحدث الأكسسوارات والمستلزمات التي تتولى الشركة تصميمها وتصنيعها، حيث تتمتع بجودة عالية، وفخامة لا مثيل لها.

وذكر السركال أن كارتر آند وايت، قد حرصت على المشاركة في هذا الحدث الهام، كونها شركة إماراتية وطنية متخصصة بتصميم وتصنيع الأكسسوارات والمستلزمات الخاصة باليخوت، مشيراً إلى أن هذه المشاركة قد سجلت إقبالاً على منتجات الشركة من قبل المشاركين والحضور، وفتحت آفاقاً للتعاون مع الشركات المصنعة لليخوت والقوارب.

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