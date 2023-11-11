زخم عقارات دبي يتواصل بـ 7.4 مليارات مبايعات أسبوعية

المصدر: (دبي - البيان)

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تواصلت حالة الانتعاش والزخم في سوق العقارات في دبي مع تزايد جاذبية الإمارة كوجهة للإقامة والعمل وسجلت التصرفات العقارية 10.3 مليارات درهم الأسبوع الماضي مع 1782 مبايعة بقيمة 7.4 مليارات درهم منها 396 مبايعة للأراضي بقيمة 3.99 مليارات درهم و1386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.41 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 123.66 مليون درهم في معيصم الثانية تليها مبايعة بـ 97 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية .

وتصدرت وادي الصفا 2 المناطق في عدد المبايعات مع 79 مبايعة بقيمة 535.96 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 360 مليون درهم في مرسى دبي كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في نخلة جميرا، وتصدرت الخليج التجاري المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 139 مبايعة بقيمة 224.57 مليون درهم. وسجلت الرهون 1.86 مليار درهم منها 78 رهن أراضٍ بقيمة 370.28 مليون درهم و492 رهن فلل وشقق بقيمة 1.49 مليار درهم وتم تسجيل 142 هبة بقيمة 1.06 مليار درهم.

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