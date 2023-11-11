عروض حصرية على المشغولات الذهبية خلال «ديوالي»
ت + ت - الحجم الطبيعي
يقدم مهرجان الأضواء «ديوالي»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من الفرص لتجربة التسوق في أرقى متاجر التجزئة في المدينة، وشراء المستلزمات لكافة أفراد العائلة والأصدقاء، في ظل العروض الترويجية المذهلة على المجوهرات والذهب والهدايا، فيما تزيد الحملات الترويجية والعروض الحصرية المقدمة من مجموعة دبي للمجوهرات، ومجموعة مراكز التسوق في دبي، من زخم هذه التجربة،.
وتتوفر فرصة التسوّق في العديد من المتاجر المشاركة في حملة مجموعة دبي للمجوهرات، والتي تقدّم بمناسبة مهرجان الأضواء «ديوالي» عروضاً حصرية مذهلة، إلى جانب العديد من الهدايا المجانية حتى 13 نوفمبر الجاري.
اقرأ أيضاً:
تخفيضات حتى 75 % في مهرجان الأضواء «ديوالي» بدبي
مهرجان «ديوالي».. تجارب استثنائية ومشغولات ذهبية وهدايا فاخرة
«دبي للمجوهرات» تحتفي بمهرجان ديوالي بعروض وجوائز