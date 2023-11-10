مهرجان «ديوالي».. تجارب استثنائية ومشغولات ذهبية وهدايا فاخرة

المصدر: دبي - البيان

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يحل موسم مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي، ليضيء بأجوائه المميزة في المدينة حتى 16 نوفمبر. وتتنوع فعاليات المهرجان مع مجموعة من العروض الحصرية على الذهب والمجوهرات والهدايا والأزياء في المتاجر المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، حيث يضم المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من قوائم الطعام والسحوبات التي تحمل طابع مهرجان الأضواء. لا تفوتوا فرصة حضور فعالياته المبهجة لمجتمع دبي النابض بالحياة الذي يضم أكثر من 200 جنسية.

وستكون التجربة هذا الأسبوع مميزة مع مجموعة دبي للمجوهرات ومجموعة مراكز التسوق في دبي لتوفير فرص رائعة للفوز بالذهب، ما يضفي لمسة من الفخامة على تجربة مهرجان الأضواء «ديوالي» لهذا العام. استكشفوا العروض الرائعة في دبي فستيفال سيتي، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر الشندغة، لتحظوا بتجربة تسوّق لا تُنسى حقاً، ولا تفوتوا فرصة تذوق النكهات الشهيّة المرتبطة بمهرجان الأضواء في العديد من المطاعم الشهيرة في جميع أنحاء المدينة، التي أعدت قوائم طعام خاصة بالمهرجان.

فرص للتسوق والربح

وتقدم مجموعة دبي للمجوهرات تخفيضات مذهلة تصل إلى 50% على مجموعات المجوهرات الخاصة بمهرجان «ديوالي»، وسيحصل المتسوقون الذين يشترون مجوهرات مختارة من الألماس واللؤلؤ بنصف السعر على عملة ذهبية مجانية من المتاجر المشاركة. وهذا ليس كل شيء، فمع كل عملية شراء تقومون بها ستحصلون على فرصة للفوز بمبلغ كبير، فهناك قسائم مجوهرات بقيمة إجمالية تصل إلى 150,000 درهم، حيث سيحصل 30 فائزاً محظوظاً على 5,000 درهم لكل منهم. لا تفوتوا هذه العروض والجوائز الرائعة.

واستعدوا أيضاً لتجربة رائعة في سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف، حيث ستقام العديد من الفعاليات المميزة حتى 12 نوفمبر، بينما يمكن للمتسوقين الاستفادة من عروض مهرجان الأضواء «ديوالي» من خلال إنفاق أكثر من 300 درهم للدخول في السحب اليومي مع إمكانية الفوز بعملة ذهبية عن طريق مسح إيصالاتهم على تطبيق SHARE. إضافة إلى ذلك، عند التسوّق في سيتي سنتر الشندغة بمبلغ 200 درهم أو أكثر، ومسح الإيصالات باستخدام تطبيق SHARE، ستدخلون السحب على تذكرتين من العربية للطيران، كما يمكن للمتسوقين أيضاً الحصول على نقاط SHARE إضافية خلال المهرجان.

وعند زيارة دبي فستيفال سيتي مول، وإنفاق 300 درهم أو أكثر ستحظون بفرصة أن تكونوا أحد الفائِزَيْن المحظوظَيْن بـ100 غرام من الذهب، وكل ما عليكم فعله هو زيارة مكتب الاستعلامات.

ولا تفوتوا فرصة الفوز بجائزة «ديوالي» الكبرى من أي ديلز، عن طريق شراء البطاقة الأساسية من أي ديلز مقابل 7 دراهم فقط، لتحظوا بفرصة ربح كيلوغرام واحد من الذهب. وسيتم الإعلان عن الفائزين المحظوظين بهذه الجائزة المذهلة في 10 نوفمبر، أو يمكنكم شراء مجوهرات بقيمة 500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة في عرض «ديوالي» من داماس للحصول على طقم من الألماس، كما يمكنكم عند إنفاق 10,000 درهم على شراء الألماس الحصول على عملة ذهبية عيار 22 مجانية تزن غراماً واحداً، إضافة إلى الدخول في سحب للحصول على فرصة للفوز بمجموعة من المجوهرات الماسية.

وهناك مجموعة رائعة من الأطباق الشهية مع عرض «تذوّق واربح» برعاية «زوماتو». كل ما عليكم فعله هو تناول الطعام مرتين أو أكثر في أي من مطاعم زوماتو جولد المشاركة، وذلك للحصول على فرصة الفوز بعملات ذهبية بقيمة 30,000 درهم. لا تفوتوا هذه الفرص الرائعة للفوز بجوائز قيّمة خلال موسم المهرجان.

وتقدّم دبي خلال مهرجان الأضواء «ديوالي» مجموعة كبيرة من الأطباق والمأكولات، بدءاً من المأكولات الهندية الشعبية، وصولاً إلى الأطباق الراقية في المطاعم الحائزة جائزة ميشلان، ومن بينها مطعم ذا كروسينج في فندق «إتش»، الذي يقدّم تجارب تناول طعام مصممة خصيصاً لهذه المناسبة، حيث سيقوم الشيف جيتين جوشي الحائز جائزة ميشلان بإعداد قائمة محددة تضم أطباقاً مميزة، مثل «باتي شات»، ودجاج «ماخان مالاي»، وذلك حتى 12 نوفمبر، إلى جانب الأطباق الخاصة باحتفالات «ديوالي».

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