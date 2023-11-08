تخفيضات حتى 75 % في مهرجان الأضواء «ديوالي» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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يقدم مهرجان الأضواء «ديوالي» - الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - حتى 16 نوفمبر الجاري مجموعة من العروض الترويجية الحصرية التي لا تفوت على تشكيلة واسعة من المنتجات بما فيها المجوهرات والذهب والهدايا والأزياء في عدد من أكثر المتاجر المفضلة في المدينة، والتي تعكس الثقافة المتنوعة التي تتميز بها دبي. وتتضمن العروض الترويجية تخفيضات تتراوح ما بين 25 و75 بالمئة، إلى جانب إمكانية الفوز بالعديد من الجوائز أثناء التسوّق مع الأصدقاء وأفراد العائلة خلال مهرجان الأضواء «ديوالي».

الذهب والمجوهرات

وهناك عروض موسمية رائعة على الذهب والمجوهرات في مدينة الذهب مع مجموعة دبي للمجوهرات مع تخفيضات تصل إلى 50% على مجموعة مجوهرات «ديوالي»، ويمكن شراء أيّ قطعة من مجموعات مجوهرات الألماس واللؤلؤ بنصف السعر لدى المحلات المشاركة، مع تأهل المتسوقين للحصول على عملة ذهبية مجانية.

ولجعل العروض أكثر جاذبية، سيحصل 30 فائزاً محظوظاً على قسائم بقيمة إجمالية تبلغ 150,000 درهم، وسيحصل كل فائز على قسيمة بقيمة 5,000 درهم. كما يمكن الحصول على قسيمة سحب في حال شراء مجوهرات بقيمة 500 درهم من عرض «ديوالي» من داماس، وذلك لربح طقم ألماس رائع. وعلاوة على ذلك، يمكن عند إنفاق 10,000 درهم على الألماس الحصول على عملة ذهبية عيار ذهب 22 مجانية تزن 1 غرام.

السحوبات والجوائز

ويقدم سيتي سنتر الشندغة عروض مهرجان «ديوالي» الرائعة، فعند التسوّق بمبلغ 200 درهم أو أكثر، وبعد مسح الإيصالات باستخدام تطبيق SHARE، يمكن الدخول في سحب على تذكرتين من العربية للطيران والحصول على نقاط SHARE إضافية. ويتيح سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف للمتسوقين فرصة الفوز بعملة ذهبية كل يوم، من خلال التسوق بمبلغ 300 درهم أو أكثر ومسح الإيصالات عبر تطبيق SHARE، حتى 12 نوفمبر. كما يمكن للمتسوقين الحصول على 10 أضعاف نقاط شير على أي من مشترياتهم خلال فترة المهرجان، وذلك عدا الهايبرماركت، والساعات، والمجوهرات، والعلامات الفاخرة. ويمكن تفعيل العرض على تطبيق SHARE وعمل مسح ضوئي للفواتير للحصول على النقاط.

ويمنح دبي فستيفال سيتي مول، متسوقين اثنين فرصة الفوز بـ 100 غرام من الذهب عند إنفاق 300 درهم. ويمكنكم الدخول في السحب عند التسجيل لدى مكتب الاستعلامات.

أسواق ووجهات مذهلة

ويقدم معرض «ديوالي» (Dhanteras Diwali Mela) أجواء مبهجة في فندق جراند إكسلسيور- بر دبي، من الساعة 10 صباحاً حتى 11 مساءً يوم 10 نوفمبر. ويتضمن عروضاً رائعة على العديد من المنتجات الخاصة بالحدث مثل المأكولات والحلويات والملابس والمجوهرات والحرف اليدوية وديكورات المنزل واللوحات، ومجموعة واسعة من المنتجات الهندية الأخرى. ويُعد المعرض أيضاً بمثابة منصة لعرض أعمال الحرفيين والمواهب المحلية والعالمية في مجال تصميم الأزياء.

وتنتشر أجواء مهرجان الأضواء «ديوالي» في القرية العالمية حتى 16 نوفمبر، من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 12 منتصف الليل من الأحد إلى الأربعاء، مع تمديد ساعات الزيارة حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل من الخميس إلى السبت. ويمكن تذوق الأطباق الهندية في العديد من المطاعم والأكشاك، أو شراء المنتجات اليدوية الأصيلة والذهب والهدايا التذكارية وغيرها من المنتجات في جناح الهند. وتتوافر تذاكر الدخول بأكشاك بيع التذاكر الموجودة في الموقع أو عبر تطبيق القرية العالمية على الهاتف المحمول.

وبمناسبة مهرجان الأضواء «ديوالي»، يقدّم فندق «إتش» دبي عروضاً حصرية، بأسعار مخفضة على الغرف والوجبات والمنتجع الصحي، مع مزايا إضافية تعتمد على الباقة التي تختارونها.

ويمكن البحث عن متجر «ديوالي» المتاح لفترة محدودة على تطبيق أمازون وموقعه الإلكتروني حتى 12 نوفمبر، والذي يضم مجموعة واسعة من الخيارات التي تحمل طابع «ديوالي»، من الملابس ومنتجات التجميل والديكور المنزلي والبقالة وغيرها الكثير. كما أصبحت بطاقات هدايا أمازون التي تحمل طابع مهرجان «ديوالي» متاحة الآن، مما يجعلها الهدية المثالية للأحباء خلال مهرجان الأضواء. ويمكن متابعة القناة 4 أو 89.1 أو 104.8 FM لسماع المزيد من العروض الترويجية والتحديثات لتعزيز تجربة التسوق الفريدة عبر الإنترنت خلال مهرجان الأضواء «ديوالي».

وتقدم متاجر «هوم بوكس» في جميع أنحاء المدينة تخفيضات بنسبة 30% على كل ما تحتاجه لقائمة تسوقك في مهرجان ديوالي، بما في ذلك الأضواء والشموع، والإكسسوارات، وديكورات ديوالي، والهدايا، وغير ذلك الكثير. يمكن التسوق عبر الإنترنت على موقع homeboxstores.com، أو في المتاجر المشاركة في بر دبي، وسيليكون وسنترال مول، وابن بطوطة، والواحة مول.

وهناك عرض لشراء ثلاث قطع بسعر قطعتين أثناء التسوق لدى أي من فروع محلات Arrow، وذلك من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً حتى 11 مساءً من الجمعة إلى السبت، وذلك حتى نهاية مهرجان الأضواء «ديوالي» في 16 نوفمبر.

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