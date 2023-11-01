61.2 مليار درهم التداولات العقارية في أبوظبي خلال 10 أشهر

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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تجاوزت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال 10 أشهر، 61.2 مليار درهم، وذلك وفق مؤشرات رسمية لدائرة البلديات والنقل عن الفترة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.

وأوضحت البيانات، وصول عدد معاملات التداولات حول معاملة للبيع والرهن العقاري إلى 15696 معاملة خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، وسط استمرارية نشاط السوق العقاري وزيادة حركة الصفقات العقارية، سواء عبر معاملات البيع المباشر للعقارات، أو من خلال معاملات الرهن العقاري المنفذة عبر المصارف، وجهات التمويل العقاري.

وأظهرت بيانات التداولات منذ بداية العام الجاري، أن البيع اختص بحصة 63.4% من إجمالي حصيلة التداولات بقيمة بلغت 38.9 مليار درهم، وذلك عن 9766 معاملة، شكلت بدورها حصة تتجاوز 62.2% من العدد الإجمالي لمعاملات التداولات العقارية على مدار الفترة.

وانقسمت أنماط معاملات البيع لتختص أنشطة البيع على المخطط بالحصة الأكبر منها بحوالي 64.4% من إجمالي عدد معاملات البيع في الأشهر التسعة بحوالي 6312 معاملة، وبحصيلة بلغت 24.6 مليار درهم، بينما اختصت العقارات الجاهزة بحوالي 36.6% من إجمالي عدد معاملات البيع بحوالي 3454 معاملة بحصيلة بلغت 14.7 مليار درهم.

كما أظهرت البيانات، نشاطاً لعملاء برامج التمويل العقاري المصرفي، والراغبين في التملك الحر وشراء العقارات داخل الإمارة، حيث استحوذت معاملات الرهن العقاري على 36.4 % من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الـ 9 الأولى من العام الجاري، محققة 22.3 مليار درهم، فيما بلغ عدد معاملات الرهن العقاري خلال تلك الفترة المنقضية من العام الجاري 5930 معاملة.

ووفق تسلسل نشاط السوق، واصل شهر أكتوبر نشاط السوق في العام الجاري، بإجمالي تداولات وصل 3.2 مليارات درهم، وذلك كقيمة 1782 معاملة إجمالية، حيث سجلت معاملات البيع 955 معاملة بقيمة 2.1 مليار درهم، مقابل 827 معاملة للرهن العقاري بقيمة 1.1 مليار درهم.

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