19.4 مبيعات «الدار» خلال 9 أشهر مع إطلاق 11 مشروعاً جديداً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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حققت شركة الدار نتائج قياسية في الربع الثالث من العام 2023 حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 48% مدفوعاً بالمبيعات القياسية والأداء القوي في محفظة الدخل المتكرر.

وبلغت مبيعات المشاريع التطويرية 7.8 مليارات درهم خلال الربع الثالث، مما أدى إلى تحقيق مستوى قياسي للمبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى بقيمة 19.4 مليار درهم، مع إطلاق 11 مشروعاً جديداً منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية قيد التنفيذ 29.1 مليار درهم، والتي من المقرر تسليمها خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.

وبلغت قاعدة متنامية من المشترين الدوليين والمقيمين في دولة الإمارات الذين مثلوا 60% (10.3 مليارات درهم) من المبيعات في الدولة منذ بداية العام وحتى تاريخه، مع نمو المبيعات الخارجية للمجموعة بنسبة 160% لتصل إلى 4.6 مليارات درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه.

واحتفظت الشركة بمركز سيولة قوي بـ3.9 مليارات درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة، إضافة إلى تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 5.9 مليارات درهم.

الظروف الإيجابية

وقال محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة الدار العقارية، «تشهد أبوظبي اليوم نمواً وازدهاراً غير مسبوق مدعوماً باقتصادٍ مرن وبيئةٍ تنظيمية مشجعة للأعمال والاستثمار. ومهدت هذه الظروف الإيجابية الطريق أمام الدار لقيادة مسيرة نمو تحولي شملت التوسع نحو أسواق إقليمية مثل مصر ودخول أسواق محلية مجاورة كرأس الخيمة ودبي.

ومع انطلاق المرحلة التالية من مسيرة نموها، وضعت الدار استراتيجية جديدة ستنقل خبراتنا إلى أسواق دولية مختارة مركزين بشكل خاص على أوروبا، مما يدعم مساعينا لتوسيع أعمالنا وتنويع استثماراتنا وتحقيق نمو مستدام. ونسعى للاستثمار في المشاريع التي تدعم عملياتنا الحالية وعبر القطاعات العقارية عالية النمو في الأسواق الناضجة التي تمتلك أسساً قوية، واقتصادات رقمية، وتشهد تحولات ديموغرافية وتنوعاً مستمراً في أولويات المستهلك.

من جانبه قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، تواصل الدار ترسيخ مكانتها لاعباً رائداً في قطاع العقارات بدولة الإمارات، وهو ما ينعكس في المبيعات القوية لمشاريعها التطويرية وحصيلة إيراداتها المتراكمة غير المسبوقة في تاريخها خلال الربع الثالث. ويؤكد تنامي اهتمام المشترين الدوليين بمشاريعنا على الجاذبية العالمية لمشاريع الدار، وعلى مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للاستثمار والأعمال والترفيه والإقامة. وتواصل عقاراتنا الاستثمارية، ولا سيما محفظتنا التجارية المتنامية، تحقيق أداء تشغيلي قوي، ونشهد بالفعل التأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ الأخيرة عبر قطاعات المكاتب والتجزئة والضيافة. نتطلع إلى المزيد من التقدم هذا العام في طموحاتنا لمواصلة نمونا المتسارع في المنطقة وخارجها.

الدار للتطوير

وارتفعت إيرادات شركة الدار للتطوير في الربع الثالث 2023 بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار درهم. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتقدم في أعمال البناء، وانتعاش المبيعات على الخارطة، واستمرار تحصيل الإيرادات المتراكمة من المشاريع التطويرية قيد التنفيذ. وارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 5.8 مليارات درهم.

ووصلت مبيعات المجموعة في الربع الثالث 2023 إلى 7.8 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 99% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويشكل ذلك أعلى مبيعات ربع سنوية تسجلها الدار على الإطلاق في تاريخها. وبلغت مبيعات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى مستوى قياسياً قدره 19,4 مليار درهم، بزيادة بلغت 109% على أساس سنوي، مدفوعة بإطلاق 11 مشروعاً جديداً منذ بداية العام وحتى تاريخه، وقوة طلب المشترين الدوليين على العقارات في إمارة أبوظبي.

وحققت الإيرادات المتراكمة للمجموعة مستوىً قياسياً بلغ 29,1 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من العام، مما يبشر بنمو إيرادات المجموعة في دولة الإمارات ومصر خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.

وتعكس القيمة التراكمية للمشاريع التي تعاقدت عليها الدار لتقديم خدمات إدارة المشاريع بواقع 59 مليار درهم قوة نموذج أعمالها واستقرار إيراداتها على المدى الطويل، حيث فازت بعقود جديدة بقيمة 3,8 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وبلغ إجمالي مبيعات الدار في دولة الإمارات للربع الثالث من عام 2023 رقماً قياسياً قدره 6.4 مليارات درهم بزيادة قدرها 102% على أساس سنوي، وارتفعت المبيعات في دولة الإمارات للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 137% على أساس سنوي لتصل إلى 17.0 مليار درهم.

ووصلت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى مستوى قياسي بلغ 5.1 مليارات درهم في الربع الثالث من عام 2023، و10.3 مليارات درهم للأشهر التسعة الأولى من العام (ما يعادل 60% من إجمالي المبيعات في دولة الإمارات)، كما ارتفعت المبيعات للمشترين الدوليين والمقيمين بنسبة 160% و333% على التوالي، وتتوقع المجموعة تحقيق مزيد من النمو مع توسيع حضورها في دبي ورأس الخيمة.

وبلغت الإيرادات المتراكمة في دولة الإمارات 23.6 مليار درهم، بزيادة 95% على أساس سنوي بمتوسط مدة تحصيل قدرها 29 شهراً، فيما بلغت التحصيلات النقدية في الربع الثالث 1.7 مليار درهم.

العمليات في مصر

أسهمت سوديك خلال الربع الثالث من عام 2023 بمبلغ 230 مليون درهم (1.9 مليار جنيه مصري) في إيرادات الدار للتطوير و3.8 ملايين درهم (31.8 مليون جنيه مصري) في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا الربع. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 وصلت الإيرادات إلى 566 مليون درهم (4.76 مليارات جنيه مصري)، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 75.5 مليون درهم (636 مليون جنيه مصري).

ووصلت مبيعات سوديك في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1.4 مليار درهم (11.6 مليار جنيه مصري)، فيما بلغ إجمالي مبيعاتها للأشهر التسعة الأولى من العام 2.4 مليار درهم (19.8 مليار جنيه مصري). وبلغت الإيرادات المتراكمة للشركة 5.5 مليارات درهم (46.6 مليار جنيه مصري) في نهاية الربع الثالث من عام 2023 بمتوسط مدة تحصيل قدرها 23 شهراً، مما يبشر بنمو إيراداتها خلال العامين المقبلين.

وتواصل سوديك الاحتفاظ بمركز سيولة قوي بإجمالي رصيد نقدي وما في حكمه بقيمة 253 مليون درهم (2.13 مليار جنيه مصري).

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