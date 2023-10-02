58 مليار درهم تداولات عقارية في أبوظبي بنمو 46 % خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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نمت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام الجاري بنحو 46 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مرتفعة من 39.8 مليار درهم إلى 58 مليار درهم، وذلك وفق مؤشرات رسمية لدائرة البلديات والنقل عن الفترة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، التي أظهرت نمو عدد معاملات التداولات بنحو 17 % لترتفع من 11917 معاملة للبيع والرهن العقاري إلى 13924 معاملة خلال الفترة المنقضية من العام الجاري وسط استمرارية نشاط السوق العقاري وزيادة حركة الصفقات العقارية، سواء عبر معاملات البيع المباشر للعقارات أم من خلال معاملات الرهن العقاري المنفذة عبر المصارف وجهات التمويل العقاري.

وأظهرت بيانات التداولات منذ بداية العام الجاري بأن البيع اختص بحصة 63.4 % من إجمالي حصيلة التداولات بقيمة بلغت 36.8 مليار درهم، وذلك عن 8811 معاملة شكلت بدورها حصة تتجاوز 63.2 % من العدد الإجمالي لمعاملات التداولات العقارية على مدار الفترة.

وانقسمت أنماط معاملات البيع لتختص أنشطة البيع على المخطط بالحصة الأكبر منها بحوالي 65.4 % من إجمالي عدد معاملات البيع في الأشهر التسعة بنحو 5769 معاملة وبحصيلة بلغت 23.6 مليار درهم بينما اختصت العقارات الجاهزة بحوالي 34.6 % من إجمالي عدد معاملات البيع بنحو 3042 معاملة بحصيلة بلغت 13.6 مليارات درهم.

وعكست مؤشرات التداول ولائحة المشاريع المباعة منذ بداية 2023 نمواً في عدد الوحدات العقارية المطروحة بالسوق تنوع البدائل التي توفرها مناطق الاستثمار العقاري وسعي المطورين لزيادة أنماط الوحدات المطروحة في السوق مقابل ذلك تركزت أكبر صفقات البيع على مدار الأشهر الثمانية بوجود زيادة في الطلب على وحدات التملك الحر وشراء الأجانب فيما تركزت أكبر المعاملات في جزر «الريم» و«السعديات» و«ياس» إلى جانب مناطق «الشامخة» و«الجرف».

فيما أوضحت نشاطاً لعملاء برامج التمويل العقاري المصرفي والراغبين في التملك الحر وشراء العقارات داخل الإمارة، حيث استحوذت معاملات الرهن العقاري على 36.4 % من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور التسعة من 2023 محققة 21.2 مليار درهم، وبلغ عدد معاملات الرهن العقاري خلال تلك الفترة المنقضية من العام نحو 5113 معاملة.

ووفق تسلسل نشاط السوق كان الربع الأول أنشط فترات العام الجاري بإجمالي تداولات وصل 21.3 مليار درهم، وذلك كقيمة 3844 معاملة مقابل تداولات بقيمة 12.1 مليار درهم عن إجمالي 3800 معاملة، بينما كان الربع الثالث من العام الجاري ثاني أنشط فترات العام الجاري، حيث حقق تداولات قدرها 19.4 مليار درهم عن إجمالي 5288 معاملة مقارنة لقيمة وصلت 17.2 مليار درهم عن 4392 تمت في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما حقق الربع الثاني من 2023 تداولات إجمالية بقيمة 14.1 مليار درهم عن 4819 معاملة، وذلك مقابل 10.5 مليارات درهم لحوالي 3689 معاملة.

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