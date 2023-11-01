«دبي للأعمال» يستضيف العالم لرسم مستقبل الاستثمار

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، ينطلق في مدينة جميرا، اليوم، منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي ويجمع طيفاً واسعاً من قادة الأعمال واللاعبين الاقتصاديين العالميين.

ويقام المنتدى تحت شعار «تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية»، ويجمع تحت مظلته المئات من صنّاع التغيير وقادة الأعمال وخبراء القطاع والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين، على مدار يومين من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى، لبحث مستقبل التجارة والاستثمار العالميين.

وانسجاماً مع تركيزه على تعزيز الاستثمارات والتجارة العالمية، تشمل فعاليات المنتدى «منصة المستقبل» وThe Deals Hub، وهما منصتان مبتكرتان لتحفيز الحوار، وتسليط الضوء على قطاعات المستقبل، وتسهيل عقد الشراكات التجارية التي تبشر بتحويل مشهد قطاع الأعمال.

ويوفّر برنامج «منصة المستقبل»، منصة مهمة للتحاور مع متحدثين معروفين على مستوى العالم بخصوص الابتكارات الرائدة التي تقود مسار الاقتصادات الحديثة اليوم. ويضم برنامج «منصة المستقبل» جلسات رئيسية على غرار محاضرات TED تتمحور حول ستة محاور رئيسية، حيث سيخوض المشاركون حواراً موسعاً حول مستقبل الصناعات، ومستقبل المدن، ومستقبل الاستثمارات، ومستقبل الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الاقتصادات، ومستقبل الروبوتات.

ومن الفعاليات المتميزة الأخرى لمنتدى دبي للأعمال The Deals Hub، وهي منصة مخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال. وتغطي هذه المبادرة كافة أنواع الصفقات بما في ذلك المشاريع المشتركة، والاكتتابات الأولية العامة، والاستثمارات الكبيرة، والعقود الحكومية، واتفاقيات التجارة العابرة للحدود التي ستشكل مستقبل الاقتصاد العالمي. ويتم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص وسط حضور إعلامي كثيف.

4 محاور

ويتناول برنامج منتدى دبي للأعمال، أربعة محاور رئيسية تستكشف دور العولمة في إعادة صياغة بيئة الأعمال وخلق الفرص والتحديات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكيفية تأثير العديد من العوامل الرئيسية على مسارها المستقبلي، وآثار التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة على مجتمع الأعمال العالمي، وصعود الأسواق الناشئة كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي.

ويشارك في المنتدى، عدد من الشخصيات الوطنية البارزة الذين سيطرحون رؤىً قيمة ضمن محاور النقاش الرئيسية بمن فيهم معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي عبد الله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

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