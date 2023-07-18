منتدى دبي للأعمال يرسم مستقبل التجارة والاستثمار العالمي

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت غرف دبي عن إطلاق منتدى دبي للأعمال، الذي سينعقد في مدينة جميرا بدبي خلال 1 و2 نوفمبر 2023 تحت شعار «تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية»، حيث يعنى برسم مستقبل التجارة والاستثمار العالمي. ويجمع المنتدى تحت مظلته الجهات المعنية الرئيسية من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لعقد شراكات اقتصادية استراتيجية، وتنمية شبكات الأعمال الدولية، وفتح آفاق الفرص الاستثمارية.

ويتوقع أن يلعب المنتدى، الذي كان يعرف سابقاً باسم المنتدى العالمي للأعمال، دوراً محورياً في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يناير الماضي، وتضم 100 مشروع تحولي بهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.

ومع المكانة المتنامية لدبي كمركز عالمي اقتصادي رائد، ولا سيما في القطاعات المستقبلية، سيجمع المنتدى نخبة من رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وكبار قادة الأعمال والمستثمرين العالميين في قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا وتجارة التجزئة والتمويل، والسفر والضيافة والعقارات والرعاية الصحية، وذلك لإعادة رسم مشهد مستقبل الأعمال، وإجراء نقاشات ثرية حول تطوير الأعمال لمواكبة متطلبات الأعمال المتغيرة.

وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «صناعة المستقبل تتطلب تضافر جميع الجهود؛ حيث يبرز التزامنا في هذا المجال بتعزيز القدرة التنافسية للإمارة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة. ويشكل إطلاق منتدى دبي للأعمال مؤشراً على جهودنا الحثيثة في تسهيل فرص نمو الأعمال والاستثمار داخل الإمارة وخارجها، وتمهيد الطريق أمام الشركات للاستفادة من الفرص التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية الطموحة».

وأضاف: «يعتبر المنتدى حافزاً مهماً للتغيير عبر توفيره منصة استثنائية للتواصل وعقد الشراكات والصفقات وتمكين قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يساهم بترسيخ مكانة دبي كمحرك رئيسي في المنظومة الاقتصادية العالمية. ونتطلع خلال المنتدى لاستضافة جلسات نقاش تفاعلية ثرية من شأنها فتح آفاق جديدة للنمو في قطاعات التجارة والاستثمار وصناعة مستقبل الأعمال».

وتعتبر دبي الوجهة المثالية لتنظيم واستضافة هذا الحدث المهم نظراً لموقعها الاستراتيجي بوابة عالمية للأعمال والتجارة الدولية، ومكانتها الرائدة واحدة من المراكز العالمية الرائدة للابتكار والشراكات الاقتصادية، ودورها الحيوي كجسر تجاري يربط بين القارات ويحفز النمو الاقتصادي والتعاون العالمي.

ويشكل منتدى دبي للأعمال منصة ديناميكية للتواصل بين الجهات المعنية الرئيسية، وتسريع نمو التجارة والاستثمارات. ويتماشى هذا الحدث مع الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي في استقطاب الشركات والاستثمارات الدولية إلى الإمارة، ودعم التوسع العالمي للشركات المحلية في الأسواق العالمية المستهدفة، وتحسين البيئة المحفزة للأعمال في دبي.

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