إعلان قائمة المتحدثين الرئيسيين في منتدى دبي للأعمال

المصدر: دبي - البيان

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تأكيداً على الدور المحوري لمنتدى دبي للأعمال كونه منصة عالمية لتفعيل الشراكات المثمرة، وصياغة مستقبل التجارة والاستثمارات العالمية، كشفت غرف دبي النقاب عن القائمة الأولية للمتحدثين في المنتدى، الذي ينعقد في مدينة جميرا بدبي، خلال يومي 1 - 2 نوفمبر 2023 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية».

يجمع المنتدى تحت مظلته مجتمع الأعمال العالمي للمشاركة في حوارات ثرية حول نمو الأعمال والتعاون الدولي، ويستضيف المنتدى على مدار يومين جلسات حوارية رفيعة المستوى، وكلمات رئيسية، يلقيها نخبة من الشخصيات العالمية، وقادة الأعمال، وخبراء القطاع، والمستشارين، والمستثمرين، والخبراء الاقتصاديين؛ ويتناولون فيها الاتجاهات الناشئة، التي تغير وجه قطاع الأعمال، وترسم ملامح مستقبل التجارة العالمية.

وضمت القائمة الأولية للمتحدثين في المنتدى معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي؛ ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»؛ وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري؛ وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي؛ وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية.

وتشمل القائمة الأولية للمتحدثين من القطاع الخاص كلاً من شمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك، ورونالدو مشحور، نائب رئيس «أمازون» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وخديجة حق، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ والبروفيسور إيان غولدين، أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد؛ وجاين بروكوب، نائب الرئيس التنفيذي لماستر كارد؛ وديباك باغلا، رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا)؛ وتيد ساودر، مسؤول رفيع سابق في جوجل؛ وجان كلود تريشيه، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي؛ وكاثي جونج، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«وونيس لابز»؛ وراشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة؛ ونور سويد، المدير العام في «جلوبال فنشرز»، وبريت أرميتاج، المدير التجاري لـ«كيرزنر إنترناشونال»؛ ودانيال سوسكايد، متحدث ومؤلف حول مستقبل العمل، وبروفسور زائر في كينجز كوليج لندن؛ وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية لدى كوب 28؛ وريشاد ساونداردجي، الرئيس التنفيذي لـ«تشاينا انترناشونال كابيتال كوربوريشن»؛ وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، إلى جانب نخبة من قادة الأعمال وخبراء القطاع والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يركز برنامج منتدى دبي للأعمال على 4 محاور رئيسية وهي العولمة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتحول الرقمي والأسواق الناشئة، حيث سيتناول المتحدثون هذه المواضيع، التي تعتبر ركيزة التنمية الاقتصادية العالمية».

وأضاف: «تضم قائمة المتحدثين للدورة الحالية من المنتدى شخصيات عالمية مؤثرة ومفكرين مبدعين سيشاركون قصصاً ملهمة ورؤى مبتكرة، مما يفتح باب الحوار لخوض محادثات غنية، تثري أساليب تفكيرنا، وتجمعنا معاً، لنكون أقوى كوننا مجتمع أعمال دولياً ذا طاقات حقيقية للتغيير الإيجابي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، وسيتسنى للمشاركين بالمنتدى اكتساب رؤى قيمة، والمشاركة في حوارات مثمرة، تسهم في رسم ملامح مستقبل التجارة والاستثمار، واستكشاف الفرص الواعدة في عالمنا المتغير باستمرار».

وكانت غرف دبي قد أعلنت سابقاً عن إطلاق «The Deals Hub» في المنتدى، وهو عبارة عن منصة مخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال.

ويتوقع أن يلعب المنتدى دوراً محورياً في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يناير الماضي، وتضم 100 مشروع تحولي، بهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي، خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.

يعقد المنتدى في مدينة جميرا بدبي، خلال الفترة 1 - 2 نوفمبر 2023.

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