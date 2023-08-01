سوق دبي الأفضل خليجياً منذ بداية 2023 بارتفاع 22 %

المصدر: دبي - محمد عباس

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حقق سوق دبي المالي أفضل أداء منذ مطلع 2023 على مستوى بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 22% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ليغلق عند 4059.27 نقطة بنهاية يوليو.

وبذلك تصدر سوق دبي مؤشرات أسواق الخليج التي شهدت تبايناً في الأداء، حيث ارتفع السوق السعودي 10.86%، والبحرين 5.1%، وقطر 2.6%، مقابل نزول سوق أبوظبي 4.1%، ومسقط 1.98%، والكويت 0.68%.

وتلقى سوق دبي المالي دعماً رئيسياً من أسهم البنوك ذات الثقل الأكبر في وزن المؤشر بعد إعلانها عن نتائج نصفية قياسية.

وفي يوليو، قفز مؤشر سوق دبي المالي 7.05% مغلقاً عند مستوى 4059.27 نقطة، فيما سجل مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) ارتفاعاً بنسبة 2.5% عند مستوى 9787.13 نقطة، وذلك بدعم النتائج القوية للشركات والبنوك خلال النصف الأول 2023.

ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة 7.2 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجاري بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 187.47 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات 180.28 مليار درهم.

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