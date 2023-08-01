مؤشر سوق دبي المالي يقفز 7% في يوليو بدعم النتائج

المصدر: دبي - محمد عباس

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قفز مؤشر سوق دبي المالي 7.05% مغلقاً عند مستوى 4059.27 نقطة في يوليو، فيما سجل مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) ارتفاعاً بنسبة 2.5% عند مستوى 9787.13 نقطة، وذلك بدعم النتائج القوية للشركات والبنوك خلال النصف الأول 2023.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال يوليو بقيمة 34.2 مليار درهم، موزعة بواقع 22.4 مليار درهم في سوق أبوظبي، و11.8 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 15.2 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 525.7 صفقة. وأضافت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 79 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي خلال يوليو، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.426 تريليونات درهم في نهاية يونيو الماضي وصولاً إلى 3.505 تريليونات درهم في آخر جلسات يوليو، موزعة بواقع 2.816 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و689.46 مليار درهم لسوق دبي المالي.

سوق دبي

وتصدر الأسهم الرابحة في سوق دبي خلال يوليو بنك السلام- البحرين 34%، والإمارات للمرطبات 29.7%، وتبريد 20%، والخليج للملاحة 16.5%، والإمارات دبي الوطني 14.3%، ودبي للمرطبات 13.7%، والعربية للطيران 13.5%.

وزاد الرمز 12%، وأملاك للتمويل 10.5%، وإعمار للتطوير 9.3%، وسوق دبي المالي 8%، والاتحاد العقارية 7.3%، وأرامكس 6.3%، وديار للتطوير 6%، وإمباور 6%، وإعمار العقارية 5.8%، ودبي الإسلامي 5.6%، ودبي للاستثمار 5%، ودبي التجاري 4.6%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بنحو 1.4 مليار درهم خلال يوليو، تلاه «الاتحاد العقارية» بسيولة 1.3 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 1.03 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع خلال يوليو أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 73.9%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 60.6%، ومنازل 47%، وبنك رأس الخيمة الوطني 33.3%، ورأس الخيمة العقارية 32.9%، وأم القيوين الوطني 27.1%، وريسبونس بلس القابضة 25.3%.

وزاد أبوظبي الوطنية للتكافل 22.4%، و«إي أس جي» 22.8%، وحياة للتأمين 21.2%، والبنك العربي المتحد 18.1%، وأدنوك للإمداد 17.6%، وأيبيكس للاستثمار 15.4%، ودانة غاز 13.8%، وطيران أبوظبي 13.1%، والجرافات البحرية 12.6%، وأدنوك للغاز 12.3%، وامستيل لمواد البناء 12%، والشارقة الإسلامي 11.5%، وأدنوك للحفر 10.7%، وأبوظبي التجاري 8.3%، وأبوظبي الأول 7.3%.

واستقطب سهم «العالمية القابضة» سيولة خلال شهر يوليو بأكثر من 4.2 مليارات درهم مغلقاً عند سعر 395.1 درهماً، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً نحو 2.3 مليار درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 1.4 مليار درهم.

اليومي

وعلى المستوى اليومي، كسر مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات أمس، حاجزاً مهماً متجاوزاً مستوى 4040 نقطة، للمرة الأولى في 8 سنوات، وارتفع المؤشر 0.56% قبيل إغلاق الجلسة مسجلاً 4059.27 نقطة.

وهذه الجلسة الخضراء الثانية لمؤشر سوق دبي المالي على التوالي، مدعومة بنتائج البنوك والشركات القوية للنصف الأول من العام الجاري.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم تبريد 6.1%، وتعليم القابضة 5.2%، والإمارات دبي الوطني 2.4%، وبنك السلام- البحرين 2.3%، وسوق دبي المالي 1.8%.

وبنهاية الجلسة، ارتفع سهم شركة تعليم القابضة بنسبة 5.25% عند 4.21 دراهم، وبسيولة جاوزت 74.7 مليون درهم.

وكان السهم قد سجل خلال الجلسة أعلى سعر له منذ الإدراج عند 4.24 دراهم.

وفي سوق أبوظبي، صعدت 3 أسهم بالحد الأقصى وهي «إي أس جي ستاليونز 14.9%، والبحيرة الوطنية للتأمين 14.8%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 14.6%».

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبيرة على سهم البنك العربي المتحد بقيمة 27.9 مليون درهم. ووفقاً لبيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على 22.3 مليون سهم من أسهم البنك العربي المتحد ما نسبته 1% من أسهم البنك.

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